Власти Венгрии предупредили ЕС о последствиях необдуманной поддержки Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: Евросоюзу грозит долговая яма из-за поддержки Украины

07 декабря 2022 в 05:34 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан заявил, что из-за необдуманной поддержки Украины ЕС может оказаться в долговой яме Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Из-за необдуманной поддержки Украины Евросоюз может оказаться в долговой яме. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Еcли мы прoдoлжим идти пo пути дoлгoвoгo oбщества, мы не смoжем пoвернуть назад», — написал Орбан в своем Twitter (заблокирован в РФ). Он добавил, что будущее европейских стран за сильными государствами, а не за «огромными кучами долга». При этом венгерский премьер-министр опроверг информацию об ограничении на перевод Киеву оговоренной суммы со стороны Будапешта. Он заявил, что это дезинформация. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила план макрофинансовой помощи Украине на сумму в 18 миллиардов евро. Помощь рассчитана на 2023 год и будет оказана на льготных условиях.

Из-за необдуманной поддержки Украины Евросоюз может оказаться в долговой яме. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Еcли мы прoдoлжим идти пo пути дoлгoвoгo oбщества, мы не смoжем пoвернуть назад», — написал Орбан в своем Twitter (заблокирован в РФ). Он добавил, что будущее европейских стран за сильными государствами, а не за «огромными кучами долга». При этом венгерский премьер-министр опроверг информацию об ограничении на перевод Киеву оговоренной суммы со стороны Будапешта. Он заявил, что это дезинформация. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила план макрофинансовой помощи Украине на сумму в 18 миллиардов евро. Помощь рассчитана на 2023 год и будет оказана на льготных условиях.