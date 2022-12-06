06 декабря 2022

Власти Венгрии предупредили ЕС о последствиях необдуманной поддержки Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: Евросоюзу грозит долговая яма из-за поддержки Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Орбан заявил, что из-за необдуманной поддержки Украины ЕС может оказаться в долговой яме Фото:

Из-за необдуманной поддержки Украины Евросоюз может оказаться в долговой яме. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Еcли мы прoдoлжим идти пo пути дoлгoвoгo oбщества, мы не смoжем пoвернуть назад», — написал Орбан в своем Twitter (заблокирован в РФ). Он добавил, что будущее европейских стран за сильными государствами, а не за «огромными кучами долга».

При этом венгерский премьер-министр опроверг информацию об ограничении на перевод Киеву оговоренной суммы со стороны Будапешта. Он заявил, что это дезинформация.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила план макрофинансовой помощи Украине на сумму в 18 миллиардов евро. Помощь рассчитана на 2023 год и будет оказана на льготных условиях.

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Из-за необдуманной поддержки Украины Евросоюз может оказаться в долговой яме. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Еcли мы прoдoлжим идти пo пути дoлгoвoгo oбщества, мы не смoжем пoвернуть назад», — написал Орбан в своем Twitter (заблокирован в РФ). Он добавил, что будущее европейских стран за сильными государствами, а не за «огромными кучами долга». При этом венгерский премьер-министр опроверг информацию об ограничении на перевод Киеву оговоренной суммы со стороны Будапешта. Он заявил, что это дезинформация. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила план макрофинансовой помощи Украине на сумму в 18 миллиардов евро. Помощь рассчитана на 2023 год и будет оказана на льготных условиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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