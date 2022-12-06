Британия и США намерены избавиться от зависимости от экспорта энергоносителей из РФ

Великобритания и США объявили о заключении энергетического партнерства

07 декабря 2022 в 06:07 Размер текста - 17 +

Страны хотят стабилизировать цены на энергоносители Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Великобритания и США вступили в новое партнерство, чтобы снизить «глобальную зависимость» от экспорта энергоносителей из России. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран. «В рамках нового „Партнерства Великобритании и США в области энергетической безопасности и доступности“ Великобритания и США будут работать над снижением глобальной зависимости от экспорта энергоносителей из России. Инициативу будет реализовывать совместная группа из представителей двух стран», — указано в заявлении от имени главы правительства Великобритании Риши Сунака и президента США Джо Байдена. Страны планируют увеличить поставки сжиженного природного газа в Великобританию. США готовы экспортировать порядка 10 млрд кубометров СПГ в 2023 году через британские терминалы. Это поможет снизить цены на энергоносители, считают стороны. Ранее британцы раскритиковали Риши Сунака, который заявил, что в экономическом кризисе в Великобритании виноваты коронавирус и спецоперация России на Украине. Они посчитали, что чиновник решил «прикрыть Путиным» свою некомпетентность. После конфликта вокруг подрыва «Северного Потока» власти Великобритании в экстренном порядке стали тестировать «Program Yarrow». Они полагают, что это поможет пережить зиму.

Великобритания и США вступили в новое партнерство, чтобы снизить «глобальную зависимость» от экспорта энергоносителей из России. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран. «В рамках нового „Партнерства Великобритании и США в области энергетической безопасности и доступности“ Великобритания и США будут работать над снижением глобальной зависимости от экспорта энергоносителей из России. Инициативу будет реализовывать совместная группа из представителей двух стран», — указано в заявлении от имени главы правительства Великобритании Риши Сунака и президента США Джо Байдена. Страны планируют увеличить поставки сжиженного природного газа в Великобританию. США готовы экспортировать порядка 10 млрд кубометров СПГ в 2023 году через британские терминалы. Это поможет снизить цены на энергоносители, считают стороны. Ранее британцы раскритиковали Риши Сунака, который заявил, что в экономическом кризисе в Великобритании виноваты коронавирус и спецоперация России на Украине. Они посчитали, что чиновник решил «прикрыть Путиным» свою некомпетентность. После конфликта вокруг подрыва «Северного Потока» власти Великобритании в экстренном порядке стали тестировать «Program Yarrow». Они полагают, что это поможет пережить зиму.