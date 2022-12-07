Newsweek: этой зимой украинская энергосистема рухнет

07 декабря 2022 в 07:56 Размер текста - 17 +

Города Украины могут стать непригодными для жизни в течение четырех месяцев, пишут в издании Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Национальная энергосистема Украины наступившей зимой может перестать функционировать. Об этом написали в Newsweek. «Украинская национальная энергосистема вскоре может рухнуть, и этой зимой миллионы людей столкнутся с гуманитарным кризисом», — передает издание слова представителей некоммерческой организации Mercy Corps. Уточняется, что украинские города станут почти непригодными для жизни в течение следующих четырех месяцев. «Если они [удары по инфраструктуре] сохранят такой же темп в течение следующих нескольких недель, сеть столкнется с ситуацией критического массового отказа», — сказал директор по реагированию Mercy Corps Ukraine Майкл Янг. По его словам, отключения электроэнергии на украинских землях могут длиться неделями. Россия начала нанесение массированных ударов по критической инфраструктуре Украины в ответ на подрыв Крымского моста. По данным «Укрэнерго», зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры страны, самая сложная ситуация складывается в северной и центральной части Украины, передает RT. Позже стало известно о том, что жители Одессы остались без света и водоснабжения, сообщает телеканал 360.

Национальная энергосистема Украины наступившей зимой может перестать функционировать. Об этом написали в Newsweek. «Украинская национальная энергосистема вскоре может рухнуть, и этой зимой миллионы людей столкнутся с гуманитарным кризисом», — передает издание слова представителей некоммерческой организации Mercy Corps. Уточняется, что украинские города станут почти непригодными для жизни в течение следующих четырех месяцев. «Если они [удары по инфраструктуре] сохранят такой же темп в течение следующих нескольких недель, сеть столкнется с ситуацией критического массового отказа», — сказал директор по реагированию Mercy Corps Ukraine Майкл Янг. По его словам, отключения электроэнергии на украинских землях могут длиться неделями. Россия начала нанесение массированных ударов по критической инфраструктуре Украины в ответ на подрыв Крымского моста. По данным «Укрэнерго», зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры страны, самая сложная ситуация складывается в северной и центральной части Украины, передает RT. Позже стало известно о том, что жители Одессы остались без света и водоснабжения, сообщает телеканал 360.