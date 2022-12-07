Пушилин заявил о репрессиях в частях ВСУ

Пушилин: командование ВСУ использует заградотряды националистов

07 декабря 2022 в 08:36 Размер текста - 17 +

ВСУ используют заградительные отряды из числа одурелых националистов, заявил Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) не отдают распоряжения даже в том случае, если украинская армия запрашивает приказ на отход. Также они применяют репрессивные действия к несогласным. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Когда нецелесообразным оставаться в населенном пункте считают подразделения вооруженных формирований Украины, если они видят абсолютную бесперспективность и запрашивают приказ на отход, о чем свидетельствуют наши радиоперехваты, их командование ни в коем случае не отдает такие приказы», — приводит ТАСС слова Пушилина. Он отметил, что ВСУ используют заградительные отряды из числа одурелых националистов, которые ни перед чем не останавливаются. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) не отдают распоряжения даже в том случае, если украинская армия запрашивает приказ на отход. Также они применяют репрессивные действия к несогласным. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Когда нецелесообразным оставаться в населенном пункте считают подразделения вооруженных формирований Украины, если они видят абсолютную бесперспективность и запрашивают приказ на отход, о чем свидетельствуют наши радиоперехваты, их командование ни в коем случае не отдает такие приказы», — приводит ТАСС слова Пушилина. Он отметил, что ВСУ используют заградительные отряды из числа одурелых националистов, которые ни перед чем не останавливаются. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.