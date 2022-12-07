Пушилин заявил о репрессиях в частях ВСУ

Пушилин: командование ВСУ использует заградотряды националистов
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ВСУ используют заградительные отряды из числа одурелых националистов, заявил Денис Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) не отдают распоряжения даже в том случае, если украинская армия запрашивает приказ на отход. Также они применяют репрессивные действия к несогласным. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Когда нецелесообразным оставаться в населенном пункте считают подразделения вооруженных формирований Украины, если они видят абсолютную бесперспективность и запрашивают приказ на отход, о чем свидетельствуют наши радиоперехваты, их командование ни в коем случае не отдает такие приказы», — приводит ТАСС слова Пушилина. Он отметил, что ВСУ используют заградительные отряды из числа одурелых националистов, которые ни перед чем не останавливаются.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.

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Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) не отдают распоряжения даже в том случае, если украинская армия запрашивает приказ на отход. Также они применяют репрессивные действия к несогласным. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Когда нецелесообразным оставаться в населенном пункте считают подразделения вооруженных формирований Украины, если они видят абсолютную бесперспективность и запрашивают приказ на отход, о чем свидетельствуют наши радиоперехваты, их командование ни в коем случае не отдает такие приказы», — приводит ТАСС слова Пушилина. Он отметил, что ВСУ используют заградительные отряды из числа одурелых националистов, которые ни перед чем не останавливаются. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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