Свердловчанка купила в «Монетке» копченую скумбрию с глистами. Фото

07 декабря 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

Жительнице Березовского попалась рыба с паразитами (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница города Березовский (Свердловская область) пожаловалась, что купила в магазине «Монетка» скумбрию холодного копчения, зараженную паразитами. Информация появилась в группе «Черный список Екатеринбург». Женщина приложила к своему посту фото. «Скумбрия с глистами, купленная в „Монетке“. Изготовитель — наш Березовский, ООО „ТПК-Остров“», — написала свердловчанка. На фото действительно заметны некие паразиты, которые вместе с рыбой попали в вакуумную упаковку. Пост собрал много комментариев, мнения пользователей разделились. «Мертвые черви неприятны с эстетической точки зрения, но достаточно выпотрошить рыбу, и ее можно есть», — считает Евгения Исакова. Другие отнеслись к неприятной покупке с юмором. «А в составе забыли указать», — заметила Ольга Липихина. «Рыба с мясом!», — пошутил Антон Яковлев. «Так они же копченые, это просто комплимент от шефа», — высказался Александр Гаврилов. Корреспондент URA.RU обратился с вопросом к производителю, на предприятие по переработке рыбы и морепродуктов ООО «ТПК-Остров». Там пообещали прокомментировать информацию позднее. Ранее в магазине «Ашан» свердловчанин купил пакет гречки с мертвой крысой внутри. Всю партию крупы изъяли. Фото: «ВКонтакте» страница «Черный список Екатеринбург» Фото: «ВКонтакте» страница «Черный список Екатеринбург»

Жительница города Березовский (Свердловская область) пожаловалась, что купила в магазине «Монетка» скумбрию холодного копчения, зараженную паразитами. Информация появилась в группе «Черный список Екатеринбург». Женщина приложила к своему посту фото. «Скумбрия с глистами, купленная в „Монетке“. Изготовитель — наш Березовский, ООО „ТПК-Остров“», — написала свердловчанка. На фото действительно заметны некие паразиты, которые вместе с рыбой попали в вакуумную упаковку. Пост собрал много комментариев, мнения пользователей разделились. «Мертвые черви неприятны с эстетической точки зрения, но достаточно выпотрошить рыбу, и ее можно есть», — считает Евгения Исакова. Другие отнеслись к неприятной покупке с юмором. «А в составе забыли указать», — заметила Ольга Липихина. «Рыба с мясом!», — пошутил Антон Яковлев. «Так они же копченые, это просто комплимент от шефа», — высказался Александр Гаврилов. Корреспондент URA.RU обратился с вопросом к производителю, на предприятие по переработке рыбы и морепродуктов ООО «ТПК-Остров». Там пообещали прокомментировать информацию позднее. Ранее в магазине «Ашан» свердловчанин купил пакет гречки с мертвой крысой внутри. Всю партию крупы изъяли.