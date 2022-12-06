Жительница города Березовский (Свердловская область) пожаловалась, что купила в магазине «Монетка» скумбрию холодного копчения, зараженную паразитами. Информация появилась в группе «Черный список Екатеринбург». Женщина приложила к своему посту фото.
«Скумбрия с глистами, купленная в „Монетке“. Изготовитель — наш Березовский, ООО „ТПК-Остров“», — написала свердловчанка. На фото действительно заметны некие паразиты, которые вместе с рыбой попали в вакуумную упаковку.
Пост собрал много комментариев, мнения пользователей разделились. «Мертвые черви неприятны с эстетической точки зрения, но достаточно выпотрошить рыбу, и ее можно есть», — считает Евгения Исакова. Другие отнеслись к неприятной покупке с юмором. «А в составе забыли указать», — заметила Ольга Липихина. «Рыба с мясом!», — пошутил Антон Яковлев. «Так они же копченые, это просто комплимент от шефа», — высказался Александр Гаврилов.
Корреспондент URA.RU обратился с вопросом к производителю, на предприятие по переработке рыбы и морепродуктов ООО «ТПК-Остров». Там пообещали прокомментировать информацию позднее. Ранее в магазине «Ашан» свердловчанин купил пакет гречки с мертвой крысой внутри. Всю партию крупы изъяли.
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