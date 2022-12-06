Zara, Bershka, Pull & Bear больше не откроются в пермском ТЦ

07 декабря 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

Магазинов бренда Indntex больше не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский торгово-развлекательный комплекс «Семья» расторг договоры с брендами, входящими в испанский холдинг Inditex. Речь о магазинах Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull & Bear, которые ушли из РФ весной. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК. «Inditex занимал в „Семье“ около 4,4 тысяч квадратных метров. Вместо точек группы Inditex в ТРК „Семья“ откроется 10 новых магазинов», — указано в пресс-релизе. На освободившуюся площадь уже пришли новые бренды. К примеру, обувной магазин GUT. Также URA.RU сообщало, что в декабре там откроются магазины брендов ELIS, LALIS, 20LINE. Остальные площади будут заняты полностью весной 2023 года.

Пермский торгово-развлекательный комплекс «Семья» расторг договоры с брендами, входящими в испанский холдинг Inditex. Речь о магазинах Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull & Bear, которые ушли из РФ весной. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК. «Inditex занимал в „Семье“ около 4,4 тысяч квадратных метров. Вместо точек группы Inditex в ТРК „Семья“ откроется 10 новых магазинов», — указано в пресс-релизе. На освободившуюся площадь уже пришли новые бренды. К примеру, обувной магазин GUT. Также URA.RU сообщало, что в декабре там откроются магазины брендов ELIS, LALIS, 20LINE. Остальные площади будут заняты полностью весной 2023 года.