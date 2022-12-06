06 декабря 2022

Zara, Bershka, Pull & Bear больше не откроются в пермском ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закрытые иностранные магазины. Челябинск, зара, zara
Магазинов бренда Indntex больше не будет Фото:

Пермский торгово-развлекательный комплекс «Семья» расторг договоры с брендами, входящими в испанский холдинг Inditex. Речь о магазинах Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull & Bear, которые ушли из РФ весной. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК.

«Inditex занимал в „Семье“ около 4,4 тысяч квадратных метров. Вместо точек группы Inditex в ТРК „Семья“ откроется 10 новых магазинов», — указано в пресс-релизе.

На освободившуюся площадь уже пришли новые бренды. К примеру, обувной магазин GUT. Также URA.RU сообщало, что в декабре там откроются магазины брендов ELIS, LALIS, 20LINE. Остальные площади будут заняты полностью весной 2023 года.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермский торгово-развлекательный комплекс «Семья» расторг договоры с брендами, входящими в испанский холдинг Inditex. Речь о магазинах Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull & Bear, которые ушли из РФ весной. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК. «Inditex занимал в „Семье“ около 4,4 тысяч квадратных метров. Вместо точек группы Inditex в ТРК „Семья“ откроется 10 новых магазинов», — указано в пресс-релизе. На освободившуюся площадь уже пришли новые бренды. К примеру, обувной магазин GUT. Также URA.RU сообщало, что в декабре там откроются магазины брендов ELIS, LALIS, 20LINE. Остальные площади будут заняты полностью весной 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...