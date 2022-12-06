Губернатор ХМАО раскрыла сроки экспертизы дома, где взорвался газ

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила жителя дома в Нижневартовске, где произошел взрыв, что экспертиза здания займет до трех недель. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Экспертиза по проверке состояния дома Мира, 6а займет приблизительно до трех недель. Дом все это время будет под охраной», — сказала Комарова.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) начали переселять в маневренный фонд жителей двух наиболее пострадавших от взрыва бытового газа подъездов жилого дома по адресу Мира, 6а. Помещения из маневренного фонда предоставляют жильцам дома, проживающим в третьем и четвертом подъездах, где произошло обрушение конструкций здания.
Вечером 4 декабря в жилом доме по адресу улица Мира, 6а в Нижневартовске произошел взрыв газа. Установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка.
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