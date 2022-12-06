06 декабря 2022

Губернатор ХМАО раскрыла сроки экспертизы дома, где взорвался газ

Губернатор ХМАО: на экспертизу дома в Нижневартовске, где взорвался газ, уйдет три недели
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с полпредом по агропрому в УрФО. Екатеринбург, комарова наталья
Губернатор сообщила, что экспертизу постараются провести быстрее Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила жителя дома в Нижневартовске, где произошел взрыв, что экспертиза здания займет до трех недель. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Экспертиза по проверке состояния дома Мира, 6а займет приблизительно до трех недель. Дом все это время будет под охраной», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) начали переселять в маневренный фонд жителей двух наиболее пострадавших от взрыва бытового газа подъездов жилого дома по адресу Мира, 6а. Помещения из маневренного фонда предоставляют жильцам дома, проживающим в третьем и четвертом подъездах, где произошло обрушение конструкций здания.

Вечером 4 декабря в жилом доме по адресу улица Мира, 6а в Нижневартовске произошел взрыв газа. Установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила жителя дома в Нижневартовске, где произошел взрыв, что экспертиза здания займет до трех недель. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Экспертиза по проверке состояния дома Мира, 6а займет приблизительно до трех недель. Дом все это время будет под охраной», — сказала Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) начали переселять в маневренный фонд жителей двух наиболее пострадавших от взрыва бытового газа подъездов жилого дома по адресу Мира, 6а. Помещения из маневренного фонда предоставляют жильцам дома, проживающим в третьем и четвертом подъездах, где произошло обрушение конструкций здания. Вечером 4 декабря в жилом доме по адресу улица Мира, 6а в Нижневартовске произошел взрыв газа. Установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка.
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