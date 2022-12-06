В Нижневартовске жители квартир в доме, где взорвался газ, продолжают платить ипотеку

07 декабря 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

Жителям квартир в доме 6а по улице Мира, где взорвался газ, придется продолжать платить ипотеку Святослав Болконский © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ В Нижневартовске (ХМАО) жители дома 6а по улице Мира, где вечером 4 декабря взорвался газ, должны будут продолжать платить ипотеку. Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила на встрече с жильцами, что каждый такой вопрос будет обсуждаться в индивидуальном порядке, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Ипотеку придется оплачивать, в зависимости от условий договора. У всех они индивидуальные. Те пострадавшие, чьи квартиры были в ипотеке, пока должны продолжить платить ежемесячные взносы согласно договору», — прокомментировала губернатор. При этом Комарова поручила городу обсудить каждый отдельный случай с банками и, возможно, пересмотреть условия договоров. Кроме того, губернатор дала поручение главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко проконсультировать жителей. «Дайте жильцам консультацию в правовом отношении ипотечных договоров», — добавила Комарова. Ранее URA.RU рассказывало об ухудшении состояния пострадавших в ходе обрушения пятиэтажки пенсионеров, которые находятся в реанимации в ожоговом центре Сургута. Губернатор Комарова на встрече с жителями дома сообщила, что динамика пациентов отрицательная, а состояние крайне тяжелое. Вечером 4 декабря в доме по адресу: улица Мира, 6а в Нижневартовске произошел взрыв газа. Погибло восемь человек, из них четверо — дети. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) жители дома 6а по улице Мира, где вечером 4 декабря взорвался газ, должны будут продолжать платить ипотеку. Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила на встрече с жильцами, что каждый такой вопрос будет обсуждаться в индивидуальном порядке, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Ипотеку придется оплачивать, в зависимости от условий договора. У всех они индивидуальные. Те пострадавшие, чьи квартиры были в ипотеке, пока должны продолжить платить ежемесячные взносы согласно договору», — прокомментировала губернатор. При этом Комарова поручила городу обсудить каждый отдельный случай с банками и, возможно, пересмотреть условия договоров. Кроме того, губернатор дала поручение главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко проконсультировать жителей. «Дайте жильцам консультацию в правовом отношении ипотечных договоров», — добавила Комарова. Ранее URA.RU рассказывало об ухудшении состояния пострадавших в ходе обрушения пятиэтажки пенсионеров, которые находятся в реанимации в ожоговом центре Сургута. Губернатор Комарова на встрече с жителями дома сообщила, что динамика пациентов отрицательная, а состояние крайне тяжелое. Вечером 4 декабря в доме по адресу: улица Мира, 6а в Нижневартовске произошел взрыв газа. Погибло восемь человек, из них четверо — дети.