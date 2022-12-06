В Златоусте отменили уроки для школьников в двух сменах

Морозы внесли коррективы в занятия школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Златоусте Челябинской области отменили школьные занятия в двух сменах. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города, отмена затронет учеников 1—9 классов.

«Отменяются учебные занятия для учащихся 1—9 классов первой и второй смен. Занятия для старших классов будут проводиться по расписанию», — рассказали URA.RU в мэрии.

В Златоусте в настоящее время работает 30 школьных корпусов, в которых занимается больше 17 тысяч учеников 1—9 классов. Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ среди подростков не превышен.

Школьные занятия из-за морозов также отменены в ряде других город региона. Комитет по делам образования Челябинска распорядился отменить уроки для учеников с первого по седьмой классы первой смены и с первого по четвертый классы второй смены. В Миассе 7 декабря не занимаются школьники 1—9 классов из первой смены.