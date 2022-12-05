Пермяк продал фальшивое масло в челябинские детские сады

05 декабря 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

В сливочном масле выявили несоответствие по жирно-кислотному составу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Предприниматель из Пермского края сбывал в Челябинской области фальсифицированное сливочное масло. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция попала в дошкольные учреждения и санатории области. «В пробах масла установлено несоответствие по жирно-кислотному составу, массовой доли влаги и жира, что говорит о фальсификации продукции. Фальсифицированная молочная продукция поставлялась через три организации и, в конце концов, попала в 14 социально значимых учреждений», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В надзорном ведомстве отметили, что своими действиями пермяк нарушил сразу несколько федеральных законов. Более полутора тонн некачественной продукции изъято из оборота. В детские сады и санатории направлена информация о недопущении использования фальсификата в приготовлении пищи. Также Россельхознадзор обратился в прокуратуру. Их попросили принять меры прокурорского реагирования к производителям фальсифицированной молочной продукции и к поставщикам фальсификата в социально значимые учреждения Челябинской области.

Предприниматель из Пермского края сбывал в Челябинской области фальсифицированное сливочное масло. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция попала в дошкольные учреждения и санатории области. «В пробах масла установлено несоответствие по жирно-кислотному составу, массовой доли влаги и жира, что говорит о фальсификации продукции. Фальсифицированная молочная продукция поставлялась через три организации и, в конце концов, попала в 14 социально значимых учреждений», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В надзорном ведомстве отметили, что своими действиями пермяк нарушил сразу несколько федеральных законов. Более полутора тонн некачественной продукции изъято из оборота. В детские сады и санатории направлена информация о недопущении использования фальсификата в приготовлении пищи. Также Россельхознадзор обратился в прокуратуру. Их попросили принять меры прокурорского реагирования к производителям фальсифицированной молочной продукции и к поставщикам фальсификата в социально значимые учреждения Челябинской области.