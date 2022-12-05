Пермяк продал фальшивое масло в челябинские детские сады

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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, нож
В сливочном масле выявили несоответствие по жирно-кислотному составу Фото:

Предприниматель из Пермского края сбывал в Челябинской области фальсифицированное сливочное масло. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция попала в дошкольные учреждения и санатории области.

«В пробах масла установлено несоответствие по жирно-кислотному составу, массовой доли влаги и жира, что говорит о фальсификации продукции. Фальсифицированная молочная продукция поставлялась через три организации и, в конце концов, попала в 14 социально значимых учреждений», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В надзорном ведомстве отметили, что своими действиями пермяк нарушил сразу несколько федеральных законов. Более полутора тонн некачественной продукции изъято из оборота. В детские сады и санатории направлена информация о недопущении использования фальсификата в приготовлении пищи.

Также Россельхознадзор обратился в прокуратуру. Их попросили принять меры прокурорского реагирования к производителям фальсифицированной молочной продукции и к поставщикам фальсификата в социально значимые учреждения Челябинской области.

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Предприниматель из Пермского края сбывал в Челябинской области фальсифицированное сливочное масло. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция попала в дошкольные учреждения и санатории области. «В пробах масла установлено несоответствие по жирно-кислотному составу, массовой доли влаги и жира, что говорит о фальсификации продукции. Фальсифицированная молочная продукция поставлялась через три организации и, в конце концов, попала в 14 социально значимых учреждений», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В надзорном ведомстве отметили, что своими действиями пермяк нарушил сразу несколько федеральных законов. Более полутора тонн некачественной продукции изъято из оборота. В детские сады и санатории направлена информация о недопущении использования фальсификата в приготовлении пищи. Также Россельхознадзор обратился в прокуратуру. Их попросили принять меры прокурорского реагирования к производителям фальсифицированной молочной продукции и к поставщикам фальсификата в социально значимые учреждения Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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