В курганских больницах появилась назальная вакцина от коронавируса

Вакцина в назальном варианте не отличается по эффективности от внутримышечной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В больницы Курганской области поставили назальную вакцину от коронавируса. Об этом 7 декабря заявил первый заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко.

«Вакцина та же самая. Назальная — это насадка, это путь введения просто в нос. Да, она поступила. Уже есть в медицинских организациях. Уже вводится. Тем людям, которые боятся уколов, плохо их переносят, либо по их просто желанию есть возможно сделать назальный путь введения. Эффективность точно такая же, как у внутримышечных», — рассказал Шевченко во время прямого эфира, опубликованного в группе Центра управления регионом Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Шевченко объяснил, что сам ставил разные вакцины от коронавируса и все прививки хорошо перенес. Также он сообщил, что ранее в один день сделал прививку от гриппа и коронавируса и также перенес этот процесс без побочных эффектов.

В ноябре стало известно, что в регионе по итогам углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом медики взяли под наблюдение более 14 тысяч человек. На дополнительное обследование были направлены 13,6%.