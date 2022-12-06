В Екатеринбурге ГИБДД объявила облаву на таксистов

В Екатеринбурге с 7 по 9 декабря Госавтоинспекция проведет рейд, во время которого будут искать таксистов-нарушителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Екатеринбурге проходит профилактическое мероприятие „Такси“, направленное на профилактику ДТП с участием легковых автомобилей такси, пресечение нарушений ПДД, обеспечение безопасности перевозок пассажиров легковыми такси, а также незаконного осуществления предпринимательской деятельности водителями такси», — рассказали в ГИБДД.
Особенно инспекторы будут проверять стоянки, территории возле аэропортов, железнодорожных станций, автостанций. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка без водительских прав, пытаясь уехать от полицейских, которые проводили проверку документов, попала в ДТП.
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