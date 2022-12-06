06 декабря 2022

В Екатеринбурге ГИБДД объявила облаву на таксистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Межрайонный отдел ГИБДД. Тюмень, машина дпс, гаи, автомобиль дпс, полиция, гибдд, дпс, сотрудник дпс
Инспекторы ГИБДД в ближайшие дни будут проверять таксистов Фото:

В Екатеринбурге с 7 по 9 декабря Госавтоинспекция проведет рейд, во время которого будут искать таксистов-нарушителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Екатеринбурге проходит профилактическое мероприятие „Такси“, направленное на профилактику ДТП с участием легковых автомобилей такси, пресечение нарушений ПДД, обеспечение безопасности перевозок пассажиров легковыми такси, а также незаконного осуществления предпринимательской деятельности водителями такси», — рассказали в ГИБДД.

Особенно инспекторы будут проверять стоянки, территории возле аэропортов, железнодорожных станций, автостанций. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка без водительских прав, пытаясь уехать от полицейских, которые проводили проверку документов, попала в ДТП.

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В Екатеринбурге с 7 по 9 декабря Госавтоинспекция проведет рейд, во время которого будут искать таксистов-нарушителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В Екатеринбурге проходит профилактическое мероприятие „Такси“, направленное на профилактику ДТП с участием легковых автомобилей такси, пресечение нарушений ПДД, обеспечение безопасности перевозок пассажиров легковыми такси, а также незаконного осуществления предпринимательской деятельности водителями такси», — рассказали в ГИБДД. Особенно инспекторы будут проверять стоянки, территории возле аэропортов, железнодорожных станций, автостанций. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка без водительских прав, пытаясь уехать от полицейских, которые проводили проверку документов, попала в ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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