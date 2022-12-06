В ХМАО неизвестный мужчина преследовал девочку возле школы. Видео

07 декабря 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Неизвестный преследовал девочку на улице Мегиона Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Мегионе (ХМАО) мужчина преследовал детей возле школы. Очевидцы опубликовали видео в сообществе «Типичный Мегион» социальной сети «Вконтакте» и предупредили местных жителей, чтобы те не оставляли детей без присмотра. «Уважаемые родители, огромная просьба: не отпускайте детей одних в школу и из школы, чтобы возвращались одни! Участились случаи с мужчиной, который преследует детей. Вчера ко мне на работу пришел мужчина, чтобы я посмотрела камеры, так как они у меня выходят на дорогу от школы и в сторону „Антея“. Ребенок очень испугался! Много раз звонил родителям. Благо, рядом шла женщина и оттащила девочку от мужчины. Сейчас девочка боится ходить одна!» — сообщила автор публикации. Корреспондент URA.RU направил в пресс-службу УМВД по ХМАО запрос и попросил дать правовую оценку действиям мужчины на видео. «Утром в полицию поступило обращение. Сотрудники в том районе задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, сейчас он находится в отделе полиции. Проводить с ним работу будут после того, как отрезвеет. Сейчас ведется работа с заявителями и очевидцами, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — прокомментировала руководитель пресс-службы Ольга Абмайкина. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте под суд пойдет педофил-рецидивист. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что злоумышленник пытался подкупить девочку, а когда она отказалась, начал ее преследовать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Мегионе (ХМАО) мужчина преследовал детей возле школы. Очевидцы опубликовали видео в сообществе «Типичный Мегион» социальной сети «Вконтакте» и предупредили местных жителей, чтобы те не оставляли детей без присмотра. «Уважаемые родители, огромная просьба: не отпускайте детей одних в школу и из школы, чтобы возвращались одни! Участились случаи с мужчиной, который преследует детей. Вчера ко мне на работу пришел мужчина, чтобы я посмотрела камеры, так как они у меня выходят на дорогу от школы и в сторону „Антея“. Ребенок очень испугался! Много раз звонил родителям. Благо, рядом шла женщина и оттащила девочку от мужчины. Сейчас девочка боится ходить одна!» — сообщила автор публикации. Корреспондент URA.RU направил в пресс-службу УМВД по ХМАО запрос и попросил дать правовую оценку действиям мужчины на видео. «Утром в полицию поступило обращение. Сотрудники в том районе задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, сейчас он находится в отделе полиции. Проводить с ним работу будут после того, как отрезвеет. Сейчас ведется работа с заявителями и очевидцами, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — прокомментировала руководитель пресс-службы Ольга Абмайкина. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте под суд пойдет педофил-рецидивист. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что злоумышленник пытался подкупить девочку, а когда она отказалась, начал ее преследовать.