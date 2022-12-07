В Екатеринбурге осудили курганского террориста, готовившего массовое убийство в техникуме

07 декабря 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Суд над террористом прошел в Екатеринбурге 7 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана Григорий Быков, готовившийся напасть на колледж и собиравший дома бомбы, отправлен на принудительное лечение. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Центрального окружного военного суда (Екатеринбург). Молодой человек поддерживал националистов и серийных убийц, прославляя их в социальных сетях. «Суд освобождает Быкова от уголовной ответственности и назначает меры принудительные меры медицинского характера», — говорится в решении суда. За лечением преступника будут следить силовики. Следствие установило, что Быков хотел посеять панику в обществе, для чего создал несколько взрывных устройств, сходных с гранатами. Кроме этого, у него нашли фотографии серийных убийц, которых он поддерживал. Также Быкова восхищали националисты, лозунги которых он публиковал в социальных сетях. В арсенале молодого человека были скальпели, удавки и ножи. Быкова задержали благодаря его знакомым, сообщившим в ФСБ о его странном поведении. В один из дней молодой человек принес в техникум нож, чем встревожил студентов. После этого в квартире Быкова провели обыски и нашли семь самодельных взрывных устройств, холодное оружие. О намерениях террориста силовикам стало известно из его дневника, где детально описан план нападения на техникум и инструкция по сборке бомб, химические формулы. Знакомы Быкова рассказывали, что он часто вел себя странно, любил пугать людей, резко выпрыгивая из-за двери. На уроках молодой человек любил болтать и часто спорил с преподавателями. Свидетели, приглашенные судом, признались — они чувствовали, что Быков собирается совершить «что-то плохое». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Кургана Григорий Быков, готовившийся напасть на колледж и собиравший дома бомбы, отправлен на принудительное лечение. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Центрального окружного военного суда (Екатеринбург). Молодой человек поддерживал националистов и серийных убийц, прославляя их в социальных сетях. «Суд освобождает Быкова от уголовной ответственности и назначает меры принудительные меры медицинского характера», — говорится в решении суда. За лечением преступника будут следить силовики. Следствие установило, что Быков хотел посеять панику в обществе, для чего создал несколько взрывных устройств, сходных с гранатами. Кроме этого, у него нашли фотографии серийных убийц, которых он поддерживал. Также Быкова восхищали националисты, лозунги которых он публиковал в социальных сетях. В арсенале молодого человека были скальпели, удавки и ножи. Быкова задержали благодаря его знакомым, сообщившим в ФСБ о его странном поведении. В один из дней молодой человек принес в техникум нож, чем встревожил студентов. После этого в квартире Быкова провели обыски и нашли семь самодельных взрывных устройств, холодное оружие. О намерениях террориста силовикам стало известно из его дневника, где детально описан план нападения на техникум и инструкция по сборке бомб, химические формулы. Знакомы Быкова рассказывали, что он часто вел себя странно, любил пугать людей, резко выпрыгивая из-за двери. На уроках молодой человек любил болтать и часто спорил с преподавателями. Свидетели, приглашенные судом, признались — они чувствовали, что Быков собирается совершить «что-то плохое».