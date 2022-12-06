Курганцы жалуются, что автобусы разбивают улицы

По словам жителей, автобусы разбивают те дороги, по которым у них не пролегает маршрут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана связали плохое состояние покрытия на двух улицах в микрорайоне Рябково с тем, что по ним часто ездят автобусы, сокращая путь. О проблеме на портале «Обратись» написал горожанин.

«Прошу вас отремонтировать дороги на улице Кулибина, на участке между улицами Пархоменко и Демьяна Бедного, и на улице Демьяна Бедного между домами 57а и 29. По улице Кулибина часто ездят автобусы общественного транспорта, сокращают путь между улицами 9 Мая и Пархоменко, разбивая дорогу», — указано в обращении.

На жалобу ответили представители городской администрации. «Строительный сезон 2022 г. окончен. В летний период по грунтовым дорогам будут выполнены работы по ремонтному профилированию для формирования профиля дороги после окончания зимнего периода, согласно условиям муниципального контракта», — объяснили в мэрии. Сотрудники администрации добавили, что смогут рассмотреть вопрос ремонта дороги, указанной в жалобе, при наличии остатков вторичного материала от разборки асфальтобетонного покрытия с ближайших объектов ремонта.

Ранее председатель облдумы Дмитрий Фролов сообщал, что старые дороги приходят в негодность из-за строительства новых трасс. Он объяснял, что большегрузные тоннары разбивают дороги местного значения.