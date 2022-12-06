06 декабря 2022

В Екатеринбурге произошла массовая перестрелка. Видео

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Клипарт. Сургут, убийство, пистолет, оружие, стрельба, преступник, преступление, криминал
На ВИЗе произошел конфликт между двумя группами мужчин Фото:

В районе дома №77 на улице Татищева в Екатеринбурге произошла массовая перестрелка. Больше десятка мужчин устроили вооруженные разборки, сообщают очевидцы в соцсетях.

«События развернулись рядом с магазином „Татищев“ на улице Татищева, 77. На место происшествия выезжала полиция», — цитирует telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург» подписчицу. К посту прикреплено видео, на котором видно, как две группы мужчин, вооруженные пистолетами, выясняют отношения. Одного из мужчин бьют руками и ногами. Слышны выстрелы.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.

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В районе дома №77 на улице Татищева в Екатеринбурге произошла массовая перестрелка. Больше десятка мужчин устроили вооруженные разборки, сообщают очевидцы в соцсетях. «События развернулись рядом с магазином „Татищев“ на улице Татищева, 77. На место происшествия выезжала полиция», — цитирует telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург» подписчицу. К посту прикреплено видео, на котором видно, как две группы мужчин, вооруженные пистолетами, выясняют отношения. Одного из мужчин бьют руками и ногами. Слышны выстрелы. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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