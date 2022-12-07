Офицер НМ ЛНР Марочко: командирам ВСУ разрешили расстреливать своих же бойцов

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В частях ВСУ жестко наказывают не желающих воевать Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В отношении военнослужащих ВСУ, не желающих воевать, командиры могут применять исключительную меру наказания — расстрел. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Командирам [ВСУ] разрешили все абсолютно, вплоть до приведения в исполнение исключительной меры наказания на линии боевого соприкосновения. Этим занимаются так называемые украинские заградотряды или специально обученные люди из числа наемников», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, только на артемовском направлении ВСУ ежедневно теряют до батальона личного состава убитыми и ранеными. Также украинские войска несут катастрофические потери при попытках прорыва в районе Сватова и Кременной.

Ранее о том, что в украинских войсках действуют заградотряды из числа националистов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что командование ВСУ не желает отдавать приказы об отходе, даже если оставаться в населенном пункте становится нецелесообразным.

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В отношении военнослужащих ВСУ, не желающих воевать, командиры могут применять исключительную меру наказания — расстрел. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Командирам [ВСУ] разрешили все абсолютно, вплоть до приведения в исполнение исключительной меры наказания на линии боевого соприкосновения. Этим занимаются так называемые украинские заградотряды или специально обученные люди из числа наемников», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, только на артемовском направлении ВСУ ежедневно теряют до батальона личного состава убитыми и ранеными. Также украинские войска несут катастрофические потери при попытках прорыва в районе Сватова и Кременной. Ранее о том, что в украинских войсках действуют заградотряды из числа националистов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что командование ВСУ не желает отдавать приказы об отходе, даже если оставаться в населенном пункте становится нецелесообразным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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