В Пермь завезли растения из Европы, зараженные опасным насекомым

07 декабря 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Зараженные растения уничтожили Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Пермском крае уничтожены горшочные растения, прибывшие из Нидерландов. Азалии были заражены чрезвычайно опасным насекомым. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Управлением 1 декабря был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 3800 штук срезанных цветов (розы) из Эквадора и 2000 штук горшечных растений (азалии) из Нидерландов. По данным лабораторной экспертизы, в восьми горшках азалии был выявлен карантинный организм — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — указано в релизе. Это опасное насекомое, которое поражает не только листья и стебли растений, но и почву. В России этот вид насекомых включен в перечень карантинных объектов. Под контролем специалистов управления Россельхознадзора собственники сожгли зараженные растения. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермь привозили опасные цветы из Европы и тонну зараженной капусты из Московской области. Продукция так же была уничтожена.

В Пермском крае уничтожены горшочные растения, прибывшие из Нидерландов. Азалии были заражены чрезвычайно опасным насекомым. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Управлением 1 декабря был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 3800 штук срезанных цветов (розы) из Эквадора и 2000 штук горшечных растений (азалии) из Нидерландов. По данным лабораторной экспертизы, в восьми горшках азалии был выявлен карантинный организм — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — указано в релизе. Это опасное насекомое, которое поражает не только листья и стебли растений, но и почву. В России этот вид насекомых включен в перечень карантинных объектов. Под контролем специалистов управления Россельхознадзора собственники сожгли зараженные растения. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермь привозили опасные цветы из Европы и тонну зараженной капусты из Московской области. Продукция так же была уничтожена.