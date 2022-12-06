В Пермь завезли растения из Европы, зараженные опасным насекомым

В Пермском крае уничтожены горшочные растения, прибывшие из Нидерландов. Азалии были заражены чрезвычайно опасным насекомым. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«Управлением 1 декабря был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 3800 штук срезанных цветов (розы) из Эквадора и 2000 штук горшечных растений (азалии) из Нидерландов. По данным лабораторной экспертизы, в восьми горшках азалии был выявлен карантинный организм — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — указано в релизе.
Это опасное насекомое, которое поражает не только листья и стебли растений, но и почву. В России этот вид насекомых включен в перечень карантинных объектов. Под контролем специалистов управления Россельхознадзора собственники сожгли зараженные растения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермь привозили опасные цветы из Европы и тонну зараженной капусты из Московской области. Продукция так же была уничтожена.
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