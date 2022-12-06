Силовики задержали двух участников массовой перестрелки, которую устроили неизвестные на улице Татищева, 77 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«После происшествия участники разбежались, двух сумели найти. Остальные скрылись», — рассказал собеседник агентства.
По его данным, стрельба велась из газового пистолета, в перестрелке никто не погиб. На место приехала полиция, работают бойцы Росгвардии. Силовики опрашивают очевидцев и смотрят записи с камер видеонаблюдения.
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что комментарий по ситуации будет подготовлен позже.
Информация о перестрелке появилась днем. Десяток людей в черных пуховиках устроили драку, а затем открыли стрельбу. Очевидцы сняли происходившее на видео.
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