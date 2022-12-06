06 декабря 2022

В Екатеринбурге задержаны участники массовой перестрелки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, пистолет макарова, стрелковая подготовка, gv, огневая
Перестрелка началась днем 7 декабря Фото:

Силовики задержали двух участников массовой перестрелки, которую устроили неизвестные на улице Татищева, 77 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«После происшествия участники разбежались, двух сумели найти. Остальные скрылись», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, стрельба велась из газового пистолета, в перестрелке никто не погиб. На место приехала полиция, работают бойцы Росгвардии. Силовики опрашивают очевидцев и смотрят записи с камер видеонаблюдения.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что комментарий по ситуации будет подготовлен позже.

Информация о перестрелке появилась днем. Десяток людей в черных пуховиках устроили драку, а затем открыли стрельбу. Очевидцы сняли происходившее на видео.

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Силовики задержали двух участников массовой перестрелки, которую устроили неизвестные на улице Татищева, 77 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «После происшествия участники разбежались, двух сумели найти. Остальные скрылись», — рассказал собеседник агентства. По его данным, стрельба велась из газового пистолета, в перестрелке никто не погиб. На место приехала полиция, работают бойцы Росгвардии. Силовики опрашивают очевидцев и смотрят записи с камер видеонаблюдения. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что комментарий по ситуации будет подготовлен позже. Информация о перестрелке появилась днем. Десяток людей в черных пуховиках устроили драку, а затем открыли стрельбу. Очевидцы сняли происходившее на видео.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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