В Екатеринбурге Superjet не взлетел из-за проблем с двигателем

В аэропорту Кольцово самолет SU-95 не смог взлететь из-за проблем с двигателем. Речь идет о рейсе Екатеринбург (Кольцово) — Наманган (Узбекистан). Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.
«При выполнении взлетных процедур командир воздушного судна прервал взлет, ВПП26Л, — повышенная вибрация левого двигателя. Условия погоды хорошие. Самолет SU-95, RA-89184, рейс RWZ1127, Екатеринбург (Кольцово) — Наманган (Узбекистан). Эксплуатант АО „Ред Вингс“», — сказано в сообщении.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Кольцово. Там попросили обратиться в авиакомпанию. В авиакомпании АО «Ред Вингс» корреспондента агентства попросили обратиться в пресс-центр заполнив на сайте форму для представителей СМИ. Запрос в компанию направлен. Ответа на момент публикации не поступило.
Ранее агентство писало, что судно «Уральских авиалиний» не смогло взлететь из Кольцово. Причина — неплотно закрытый технический люк авионики.
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