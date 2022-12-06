Спецкомиссия начала работать в школе Нижневартовска из-за поножовщины

07 декабря 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Педагоги должны были заметить межличностный конфликт Фото: Алексей Андронов © URA.RU Комиссия департамента образования Ханты-Мансийского автономного округа приступила к разбору ситуации в 21-й нижневартовской школе, где среди учащихся произошла поножовщина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор департамента Алексей Дренин. «Комиссия по разбору инцидента в Нижневартовской школе к работе приступила, но пока выводы делать рано. Речь о буллинге, травле школьника, в этой связи пока не идет. Однако налицо межличностный конфликт, который перерос в трагедию. И я сам преподавал и знаю, что незаметными такие процессы для педагогов в школе проходить не могут. Есть ведь и классный руководитель у этих ребят и другие работники школы тоже должны были заметить неблагоприятную ситуацию в детском коллективе. Поэтому есть вопросы. Более детальный анализ ситуации будет позднее», — сказал Дренин.



Ранее URA.RU сообщало, что участники поножовщины в 21 школе Нижневартовска, два ученика восьмого класса, находятся в больнице. Один в реанимации, второй в стационаре. 6 декабря около 8.00 между учащимися 8-го класса школы № 21 произошел конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения.

Комиссия департамента образования Ханты-Мансийского автономного округа приступила к разбору ситуации в 21-й нижневартовской школе, где среди учащихся произошла поножовщина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор департамента Алексей Дренин. «Комиссия по разбору инцидента в Нижневартовской школе к работе приступила, но пока выводы делать рано. Речь о буллинге, травле школьника, в этой связи пока не идет. Однако налицо межличностный конфликт, который перерос в трагедию. И я сам преподавал и знаю, что незаметными такие процессы для педагогов в школе проходить не могут. Есть ведь и классный руководитель у этих ребят и другие работники школы тоже должны были заметить неблагоприятную ситуацию в детском коллективе. Поэтому есть вопросы. Более детальный анализ ситуации будет позднее», — сказал Дренин. Ранее URA.RU сообщало, что участники поножовщины в 21 школе Нижневартовска, два ученика восьмого класса, находятся в больнице. Один в реанимации, второй в стационаре. 6 декабря около 8.00 между учащимися 8-го класса школы № 21 произошел конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения.