В Нижневартовске школьник, пострадавший во время поножовщины, находится в реанимации

06 декабря 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Один из участников находится в реанимации Фото: Анна Майорова © URA.RU Участники поножовщины в 21 школе Нижневартовска — два ученика восьмого класса — находятся в больнице. Один в реанимации, второй в стационаре. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО. «На 17:00 6 декабря двое подростков продолжают лечение в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Один из них в тяжелом состоянии в реанимации», — сообщили в ведомстве. Состояние второго врачи оценивают как средней степени тяжести. В больницу подростков доставили сразу после происшествия, которое произошло утром 6 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что подросток из Нижневартовска, устроивший поножовщину в 21-й школе города, подвергался буллингу со стороны одноклассника. После очередной травли ребенок достал нож и ударил несколько раз обидчика.

Участники поножовщины в 21 школе Нижневартовска — два ученика восьмого класса — находятся в больнице. Один в реанимации, второй в стационаре. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО. «На 17:00 6 декабря двое подростков продолжают лечение в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Один из них в тяжелом состоянии в реанимации», — сообщили в ведомстве. Состояние второго врачи оценивают как средней степени тяжести. В больницу подростков доставили сразу после происшествия, которое произошло утром 6 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что подросток из Нижневартовска, устроивший поножовщину в 21-й школе города, подвергался буллингу со стороны одноклассника. После очередной травли ребенок достал нож и ударил несколько раз обидчика.