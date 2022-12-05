05 декабря 2022

В Нижневартовске школьник, пострадавший во время поножовщины, находится в реанимации

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хирургическая операция с помощью роботизированного ассистента в ГКБ №40. Екатернибург, операционная, операция, хирург, гкб40, медицина, хирургическое отделение, лапароскопическая операция, хирургическая операция
Один из участников находится в реанимации Фото:

Участники поножовщины в 21 школе Нижневартовска — два ученика восьмого класса — находятся в больнице. Один в реанимации, второй в стационаре. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.

«На 17:00 6 декабря двое подростков продолжают лечение в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Один из них в тяжелом состоянии в реанимации», — сообщили в ведомстве.

Состояние второго врачи оценивают как средней степени тяжести. В больницу подростков доставили сразу после происшествия, которое произошло утром 6 декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что подросток из Нижневартовска, устроивший поножовщину в 21-й школе города, подвергался буллингу со стороны одноклассника. После очередной травли ребенок достал нож и ударил несколько раз обидчика.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/HantyMoney 

Участники поножовщины в 21 школе Нижневартовска — два ученика восьмого класса — находятся в больнице. Один в реанимации, второй в стационаре. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО. «На 17:00 6 декабря двое подростков продолжают лечение в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Один из них в тяжелом состоянии в реанимации», — сообщили в ведомстве. Состояние второго врачи оценивают как средней степени тяжести. В больницу подростков доставили сразу после происшествия, которое произошло утром 6 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что подросток из Нижневартовска, устроивший поножовщину в 21-й школе города, подвергался буллингу со стороны одноклассника. После очередной травли ребенок достал нож и ударил несколько раз обидчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...