Ушедший на фронт челябинский депутат Госдумы рассказал об обстановке в Донецке

Олег Голиков стал одним из первых депутатов Госдумы, который стал добровольцем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ушедший на фронт депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков в социальных сетях рассказал о тех ужасах, которые сейчас испытывает мирное население ДНР. По его словам, Донецк находится под жесткими обстрелами, а преступления украинских военных и президента Владимира Зеленского против жителей нарастают.

«Сегодня тяжелый день для жителей Донецка. В результате обстрелов погибло восемь мирных жителей, четверо вчера. Преступления украинских военных и Зеленского нарастают. За последнее время погибло под обстрелами более 150 человек», — написал депутат в своем telegram-канале.

Голиков рассказал, что первый раз он приехал в Донецк в мае этого года. После Мариуполя и Азовстали он увидел мирный и цветущий город с дружелюбными и трудолюбивыми людьми. Тогда обстрелы приходилось в основном на Киевский район, район Спартака. Люди уехали с этого района и спокойно жили и работали в центре.

Депутат отметил, что постепенно страны НАТО наполняли ВСУ артиллерией большой дальности. С сентября не осталось ни одного места в Донецке, куда бы нацисты не стреляли из крупнокалиберной артиллерии. А Запад предпочитает не замечать массовые убийства киевским режимом мирных российских граждан.

«Помимо электрогенерирующей инфраструктуры, необходимо сразу же разрушать центры принятия решений. Уже бесполезно приводить в чувства злобного, кровавого клоуна и его западных покровителей», — считает Голиков.

Голиков одним из первых из числа депутатов Госдумы написал заявление о призыве на службу в рамках частичной мобилизации, проходившей в стране с 21 сентября по 28 октября. Он прошел обучение и отправился на передовую. Теперь он служит в морской пехоте в должности замкомандира роты.

Россия объявила специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей.