В Нижневартовске возбуждено второе уголовное дело из-за поножовщины в школе

07 декабря 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Руководство школы, где конфликт между одноклассниками перерос в поножовщину, обвиняют в халатности Елена Антипина © URA.RU Следственное управление СК России по ХМАО возбудило уголовное дело о халатности, которая привела к поножовщине среди учащихся школы №21. В пресс-службе окружной прокуратуры сообщили URA.RU, что образовательным учреждением не были обеспечены безопасные условия для обучения детей. «По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей причинение в школе ножевых ранений подростку. Прокуратурой в ходе надзорных мероприятий установлено, что образовательным учреждением не были обеспечены безопасные условия, охрана жизни и здоровья учащихся во время пребывания в школе, что послужило совершению преступления на территории учебного заведения. Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в ведомстве. Четырнадцатилетний ученик 21-й школы нанес однокласснику несколько ножевых ранений и порезал себе руку 6 декабря. Обоих подростков госпитализировали в детскую окружную больницу. Пострадавший подросток находится в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии. Состояние нападавшего врачи оценивают как средней степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нападавшего подростка, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. «По версии следствия, причиной, повлекшей развитие конфликта между подростками, могли быть недостаточные меры, либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения по пресечению конфликтной ситуации и обеспечению безопасности учеников», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в школе Нижневартовска начала работу спецкомиссия по расследованию инцидента. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор департамента Алексей Дренин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следственное управление СК России по ХМАО возбудило уголовное дело о халатности, которая привела к поножовщине среди учащихся школы №21. В пресс-службе окружной прокуратуры сообщили URA.RU, что образовательным учреждением не были обеспечены безопасные условия для обучения детей. «По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей причинение в школе ножевых ранений подростку. Прокуратурой в ходе надзорных мероприятий установлено, что образовательным учреждением не были обеспечены безопасные условия, охрана жизни и здоровья учащихся во время пребывания в школе, что послужило совершению преступления на территории учебного заведения. Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в ведомстве. Четырнадцатилетний ученик 21-й школы нанес однокласснику несколько ножевых ранений и порезал себе руку 6 декабря. Обоих подростков госпитализировали в детскую окружную больницу. Пострадавший подросток находится в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии. Состояние нападавшего врачи оценивают как средней степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нападавшего подростка, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. «По версии следствия, причиной, повлекшей развитие конфликта между подростками, могли быть недостаточные меры, либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения по пресечению конфликтной ситуации и обеспечению безопасности учеников», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в школе Нижневартовска начала работу спецкомиссия по расследованию инцидента. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор департамента Алексей Дренин.