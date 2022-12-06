В Нижневартовске возбуждено второе уголовное дело из-за поножовщины в школе

Следственное управление СК России по ХМАО возбудило уголовное дело о халатности, которая привела к поножовщине среди учащихся школы №21. В пресс-службе окружной прокуратуры сообщили URA.RU, что образовательным учреждением не были обеспечены безопасные условия для обучения детей.
«По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей причинение в школе ножевых ранений подростку. Прокуратурой в ходе надзорных мероприятий установлено, что образовательным учреждением не были обеспечены безопасные условия, охрана жизни и здоровья учащихся во время пребывания в школе, что послужило совершению преступления на территории учебного заведения. Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в ведомстве.
Четырнадцатилетний ученик 21-й школы нанес однокласснику несколько ножевых ранений и порезал себе руку 6 декабря. Обоих подростков госпитализировали в детскую окружную больницу. Пострадавший подросток находится в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии. Состояние нападавшего врачи оценивают как средней степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нападавшего подростка, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. «По версии следствия, причиной, повлекшей развитие конфликта между подростками, могли быть недостаточные меры, либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения по пресечению конфликтной ситуации и обеспечению безопасности учеников», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в школе Нижневартовска начала работу спецкомиссия по расследованию инцидента. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор департамента Алексей Дренин.
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