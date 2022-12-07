Путин наградил орденом Мужества посмертно депутата ДНР

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре
Депутата ДНР наградили Орденом Мужества (посмертно) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества посмертно депутата народного совета ДНР Марию Пирогову. Она погибла в результате украинского обстрела.

«За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну (посмертно)», — говорится на сайте Кремля.

ВСУ нанесли удары по центру Донецка 6 декабря. Снаряды попали в продуктовые магазины и храм Рождества Христова. Под обстрелы попали военкоры URA.RU.

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Президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества посмертно депутата народного совета ДНР Марию Пирогову. Она погибла в результате украинского обстрела. «За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну (посмертно)», — говорится на сайте Кремля. ВСУ нанесли удары по центру Донецка 6 декабря. Снаряды попали в продуктовые магазины и храм Рождества Христова. Под обстрелы попали военкоры URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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