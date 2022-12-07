Путин наградил орденом Мужества посмертно депутата ДНР

Депутата ДНР наградили Орденом Мужества (посмертно)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества посмертно депутата народного совета ДНР Марию Пирогову. Она погибла в результате украинского обстрела.
«За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну (посмертно)», — говорится на сайте
ВСУ нанесли удары по центру Донецка 6 декабря. Снаряды попали в продуктовые магазины и храм Рождества Христова. Под обстрелы попали военкоры URA.RU.