Военный эксперт Кнутов объяснил нелюбовь Венгрии к Украине. Видео

07 декабря 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

По мнению Кнутова, Венгрия готовит аннексию части Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Венгрия и Украина имеют исторически сложные отношения, поэтому Будапешт уклоняется от выполнения, а то и блокирует различные инициативы ЕС и НАТО в поддержку Киева. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. «Украина в свое время начала гонения на венгров в Закарпатье, [оказывала на них] давление. Поэтому сейчас Венгрия не поставляет оружия Украине, только гуманитарную помощь. Из-за этого же она не участвует в подготовке украинских солдат», — сказал Кнутов Пятому каналу. По его словам, Киев, в свою очередь, выдвигает Будапешту претензии из-за выдачи паспортов венгерским гражданам, живущим на территории украинского Закарпатья. Кнутов уверен, что Киев считает, будто Будапешт готовит «тихую» аннексию части Украины, которая в 1939 году перешла в состав Украинской ССР. «Поэтому отношения исторически напряженные. Будапешт любые проекты, связанные с поддержкой Вооруженных сил Украины, не одобряет и выступает категорически против них», — подчеркнул эксперт. Ранее Кнутов в беседе с URA.RU заявил, что ДНР будет полностью освобождена после захвата российскими бойцами славянско-краматорской группировки ВСУ. Для этого необходимо освободить Соледар, Артемовск, Марьинку, Авдеевку и Угледар.

Венгрия и Украина имеют исторически сложные отношения, поэтому Будапешт уклоняется от выполнения, а то и блокирует различные инициативы ЕС и НАТО в поддержку Киева. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. «Украина в свое время начала гонения на венгров в Закарпатье, [оказывала на них] давление. Поэтому сейчас Венгрия не поставляет оружия Украине, только гуманитарную помощь. Из-за этого же она не участвует в подготовке украинских солдат», — сказал Кнутов Пятому каналу. По его словам, Киев, в свою очередь, выдвигает Будапешту претензии из-за выдачи паспортов венгерским гражданам, живущим на территории украинского Закарпатья. Кнутов уверен, что Киев считает, будто Будапешт готовит «тихую» аннексию части Украины, которая в 1939 году перешла в состав Украинской ССР. «Поэтому отношения исторически напряженные. Будапешт любые проекты, связанные с поддержкой Вооруженных сил Украины, не одобряет и выступает категорически против них», — подчеркнул эксперт. Ранее Кнутов в беседе с URA.RU заявил, что ДНР будет полностью освобождена после захвата российскими бойцами славянско-краматорской группировки ВСУ. Для этого необходимо освободить Соледар, Артемовск, Марьинку, Авдеевку и Угледар.