Полковник в отставке Кнутов объяснил важность освобождения Марьинки для России

Освобождение Марьинки (ДНР) важно для вооруженных сил России, так как позволит им выйти в тыл укрепрайона ВСУ в Угледаре. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.
«Наступление украинцев остановлено. С нашей стороны идет активная оборона. Где-то в районе Авдеевки, Марьинки идет достаточно уверенное продвижение наших войск. Принципиальную роль играет освобождение Марьинки, потому что она позволит выйти нашим войскам в тыл укрепрайона в Угледаре», — объяснил Юрий Кнутов.
По словам собеседника агентства, Донецкая Народная Республика будет окончательно освобождена, если удастся захватить Славянско-Краматорскую группировки ВСУ. «Если будет взята эта линия — Соледар, Артемовск, в районе которого идут сейчас бои, Марьинка, Авдеевка, Угледар, то дальше остается только последняя линия — Славянско-Краматорская группировка. И затем ДНР будет освобождена», — подчеркнул Юрий Кнутов.
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Освобождение Марьинки (ДНР) важно для вооруженных сил России, так как позволит им выйти в тыл укрепрайона ВСУ в Угледаре. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «Наступление украинцев остановлено. С нашей стороны идет активная оборона. Где-то в районе Авдеевки, Марьинки идет достаточно уверенное продвижение наших войск. Принципиальную роль играет освобождение Марьинки, потому что она позволит выйти нашим войскам в тыл укрепрайона в Угледаре», — объяснил Юрий Кнутов. По словам собеседника агентства, Донецкая Народная Республика будет окончательно освобождена, если удастся захватить Славянско-Краматорскую группировки ВСУ. «Если будет взята эта линия — Соледар, Артемовск, в районе которого идут сейчас бои, Марьинка, Авдеевка, Угледар, то дальше остается только последняя линия — Славянско-Краматорская группировка. И затем ДНР будет освобождена», — подчеркнул Юрий Кнутов. Ранее в Минобороны России завили о наступлении российских военных на донецком направлении и уничтожении армии ВСУ. ВС РФ взяли под контроль в ДНР Белогоровки и Перше Травни.