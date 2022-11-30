Полковник в отставке Кнутов объяснил важность освобождения Марьинки для России

Полковник в отставке Кнутов: освобождение Марьинки даст России выход к укрепрайону ВСУ
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Освобождение Марьинки в ДНР позволит выйти в Угледар, рассказал Юрий Кнутов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Освобождение Марьинки (ДНР) важно для вооруженных сил России, так как позволит им выйти в тыл укрепрайона ВСУ в Угледаре. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Наступление украинцев остановлено. С нашей стороны идет активная оборона. Где-то в районе Авдеевки, Марьинки идет достаточно уверенное продвижение наших войск. Принципиальную роль играет освобождение Марьинки, потому что она позволит выйти нашим войскам в тыл укрепрайона в Угледаре», — объяснил Юрий Кнутов.

По словам собеседника агентства, Донецкая Народная Республика будет окончательно освобождена, если удастся захватить Славянско-Краматорскую группировки ВСУ. «Если будет взята эта линия — Соледар, Артемовск, в районе которого идут сейчас бои, Марьинка, Авдеевка, Угледар, то дальше остается только последняя линия — Славянско-Краматорская группировка. И затем ДНР будет освобождена», — подчеркнул Юрий Кнутов.

Ранее в Минобороны России завили о наступлении российских военных на донецком направлении и уничтожении армии ВСУ. ВС РФ взяли под контроль в ДНР Белогоровки и Перше Травни.

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Освобождение Марьинки (ДНР) важно для вооруженных сил России, так как позволит им выйти в тыл укрепрайона ВСУ в Угледаре. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «Наступление украинцев остановлено. С нашей стороны идет активная оборона. Где-то в районе Авдеевки, Марьинки идет достаточно уверенное продвижение наших войск. Принципиальную роль играет освобождение Марьинки, потому что она позволит выйти нашим войскам в тыл укрепрайона в Угледаре», — объяснил Юрий Кнутов. По словам собеседника агентства, Донецкая Народная Республика будет окончательно освобождена, если удастся захватить Славянско-Краматорскую группировки ВСУ. «Если будет взята эта линия — Соледар, Артемовск, в районе которого идут сейчас бои, Марьинка, Авдеевка, Угледар, то дальше остается только последняя линия — Славянско-Краматорская группировка. И затем ДНР будет освобождена», — подчеркнул Юрий Кнутов. Ранее в Минобороны России завили о наступлении российских военных на донецком направлении и уничтожении армии ВСУ. ВС РФ взяли под контроль в ДНР Белогоровки и Перше Травни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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