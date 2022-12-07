Столтенберг: условий для мирного урегулирования конфликта на Украине сейчас нет

07 декабря 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Столтенберг считает, что РФ приостанавливает конфликт в преддверии более масштабного наступления Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Завершение конфликта на Украине не приведет к нормализации отношений России и НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Условий для мирного урегулирования конфликта на Украине сейчас нет», — заявил генсек в ходе трансляции twitter-аккаунте FT. По его словам, РФ намерена просто приостановить военные действия перед началом более масштабного наступления, которое, как считает Столтенберг, должно произойти весной. После начала спецоперации в Кремле неоднократно заявляли о готовности разрешить конфликт мирным путем. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ хочет использовать переговоры в качестве передышки, передает MK.RU .

Завершение конфликта на Украине не приведет к нормализации отношений России и НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Условий для мирного урегулирования конфликта на Украине сейчас нет», — заявил генсек в ходе трансляции twitter-аккаунте FT. По его словам, РФ намерена просто приостановить военные действия перед началом более масштабного наступления, которое, как считает Столтенберг, должно произойти весной. После начала спецоперации в Кремле неоднократно заявляли о готовности разрешить конфликт мирным путем. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ хочет использовать переговоры в качестве передышки, передает MK.RU.