Лавров: Запад мечтает разгромить Россию на поле боя

07 декабря 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что не видит вменяемости в действиях Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад хочет разгромить Россию на поле боя, но Москва готова к диалогу по решению конфликта. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Сложно видеть вменяемость в действиях Запада. Они по-прежнему лелеют надежду на то, чтобы разгромить Россию на поле боя. У нас не было недостатка доброй воли все эти годы, включая декабрь прошлого года и март этого года», — сказал Лавров на международном форуме «Примаковские чтения». Информацию передает ТАСС. Он заявил о готовности обсудить ситуацию для решения конфликта, если Запад пойдет на условия РФ. Страны Запада поддерживают Украину в их конфликте с РФ. США планируют и дальше помогать Киеву, сообщает телеканал 360 со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Евросоюз и США поддерживают своими действиями украинский фашизм, передает «Дни.ру».

Запад хочет разгромить Россию на поле боя, но Москва готова к диалогу по решению конфликта. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Сложно видеть вменяемость в действиях Запада. Они по-прежнему лелеют надежду на то, чтобы разгромить Россию на поле боя. У нас не было недостатка доброй воли все эти годы, включая декабрь прошлого года и март этого года», — сказал Лавров на международном форуме «Примаковские чтения». Информацию передает ТАСС. Он заявил о готовности обсудить ситуацию для решения конфликта, если Запад пойдет на условия РФ. Страны Запада поддерживают Украину в их конфликте с РФ. США планируют и дальше помогать Киеву, сообщает телеканал 360 со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Евросоюз и США поддерживают своими действиями украинский фашизм, передает «Дни.ру».