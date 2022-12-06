06 декабря 2022

Пермский губернатор встретился с подростками, спасшими жизни землякам

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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин отметил юных пермяков за героизм Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о героических поступках юных пермяков. В своем аккаунте в Telegram Махонин написал, что повстречался с ними лично, поблагодарив их, а также их родителей, за воспитание детей.

«Героем можно стать в любом возрасте. Это доказывают трое наших юных земляков, совершивших выдающиеся поступки. С удовольствием пообщался с ребятами. 17-летний Александр Русинов из Карагая летом во время сплава по Обве спас тонущего мужчину. 15-летний Ярослав Опотерн из Очера весной спас жизнь маме, младшему братику и бабушке. Он увидел, что весь дом уже в дыму, разбудил семью и помог им выбраться из пожара через окна», — написал Махонин.

Также губернатор рассказал об истории Сергей Копанцев из деревни Иванкова. Подросток случайно заметил в горящей траве лежащего без сознания мужчину, вытащил его из огня и оказал помощь. Благодаря мужеству юного пермяка мужчина остался жив. По словам Махонина, сегодня ребята будут награждены на торжественном концерте в их честь.

URA.RU рассказывало, что юные пермяки вошли в почетную книгу Пермского края. Ранее за проявленное мужество подростков наградил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Дмитрий Махонин поблагодарил родителей юных героев за воспитание, которое они дали детям
Фото:

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о героических поступках юных пермяков. В своем аккаунте в Telegram Махонин написал, что повстречался с ними лично, поблагодарив их, а также их родителей, за воспитание детей. «Героем можно стать в любом возрасте. Это доказывают трое наших юных земляков, совершивших выдающиеся поступки. С удовольствием пообщался с ребятами. 17-летний Александр Русинов из Карагая летом во время сплава по Обве спас тонущего мужчину. 15-летний Ярослав Опотерн из Очера весной спас жизнь маме, младшему братику и бабушке. Он увидел, что весь дом уже в дыму, разбудил семью и помог им выбраться из пожара через окна», — написал Махонин. Также губернатор рассказал об истории Сергей Копанцев из деревни Иванкова. Подросток случайно заметил в горящей траве лежащего без сознания мужчину, вытащил его из огня и оказал помощь. Благодаря мужеству юного пермяка мужчина остался жив. По словам Махонина, сегодня ребята будут награждены на торжественном концерте в их честь. URA.RU рассказывало, что юные пермяки вошли в почетную книгу Пермского края. Ранее за проявленное мужество подростков наградил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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