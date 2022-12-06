Пермский губернатор встретился с подростками, спасшими жизни землякам

07 декабря 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин отметил юных пермяков за героизм Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о героических поступках юных пермяков. В своем аккаунте в Telegram Махонин написал, что повстречался с ними лично, поблагодарив их, а также их родителей, за воспитание детей. «Героем можно стать в любом возрасте. Это доказывают трое наших юных земляков, совершивших выдающиеся поступки. С удовольствием пообщался с ребятами. 17-летний Александр Русинов из Карагая летом во время сплава по Обве спас тонущего мужчину. 15-летний Ярослав Опотерн из Очера весной спас жизнь маме, младшему братику и бабушке. Он увидел, что весь дом уже в дыму, разбудил семью и помог им выбраться из пожара через окна», — написал Махонин. Также губернатор рассказал об истории Сергей Копанцев из деревни Иванкова. Подросток случайно заметил в горящей траве лежащего без сознания мужчину, вытащил его из огня и оказал помощь. Благодаря мужеству юного пермяка мужчина остался жив. По словам Махонина, сегодня ребята будут награждены на торжественном концерте в их честь. URA.RU рассказывало, что юные пермяки вошли в почетную книгу Пермского края. Ранее за проявленное мужество подростков наградил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков. Дмитрий Махонин поблагодарил родителей юных героев за воспитание, которое они дали детям Фото: аккаунт Дмитрий Махонина, Telegram

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о героических поступках юных пермяков. В своем аккаунте в Telegram Махонин написал, что повстречался с ними лично, поблагодарив их, а также их родителей, за воспитание детей. «Героем можно стать в любом возрасте. Это доказывают трое наших юных земляков, совершивших выдающиеся поступки. С удовольствием пообщался с ребятами. 17-летний Александр Русинов из Карагая летом во время сплава по Обве спас тонущего мужчину. 15-летний Ярослав Опотерн из Очера весной спас жизнь маме, младшему братику и бабушке. Он увидел, что весь дом уже в дыму, разбудил семью и помог им выбраться из пожара через окна», — написал Махонин. Также губернатор рассказал об истории Сергей Копанцев из деревни Иванкова. Подросток случайно заметил в горящей траве лежащего без сознания мужчину, вытащил его из огня и оказал помощь. Благодаря мужеству юного пермяка мужчина остался жив. По словам Махонина, сегодня ребята будут награждены на торжественном концерте в их честь. URA.RU рассказывало, что юные пермяки вошли в почетную книгу Пермского края. Ранее за проявленное мужество подростков наградил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.