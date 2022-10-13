Пострадавшие во время атаки на пермский вуз стали героями почетной книги

14 октября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Трагические события в Пермском госуниверситете произошли год назад Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Пятеро студентов Пермского госуниверситета (ПГНИУ), пострадавшие во время стрельбы в сентябре 2021 года, стали героями почетной книги «Пермский характер». Печатный вариант издания размещен на сайте краевого министерства социального развития. В нем приведены истории учащихся ПГНИУ Антона Грехова, Егора Долгих, Разука Ашрафа, Обаида Абдулы Овезберди Сабырова. «Когда раздались выстрели, Абдула защитил стоявшую рядом с ним своим девушку, закрыв собой. Студент получил огнестрельные ранения обеих ног», — рассказывается в книге. В свою очередь Антон Грехов одним из первых сообщил о стрельбе тем, кто находился в 8 корпусе университета, хотя сам был ранен. Он также организовал сбор средств на лечение своего тяжелораненого однокурсника. Также в книге представлены героические истории и юных жителей Прикамья.Так, рассказывается о 12-летнем Арсении Ускове из Лысьвы, который спас тонущего друга рискую собственной жизнью. Аналогичный геройский поступок совершил школьник Антон Фортов из села Гремяча Осинского городского округа. Юноша спас на реке Тулва тонущего мальчика. Добившиеся успехов в спорте, общественной и культурной жизни жители, а также волонтерские и молодежные организации награждены знаком и символом «Пермский характер». Инициатива создания нагрудного знака, символа, а также почетной книги принадлежит некоммерческому партнерству «Взрослые-детям».

Пятеро студентов Пермского госуниверситета (ПГНИУ), пострадавшие во время стрельбы в сентябре 2021 года, стали героями почетной книги «Пермский характер». Печатный вариант издания размещен на сайте краевого министерства социального развития. В нем приведены истории учащихся ПГНИУ Антона Грехова, Егора Долгих, Разука Ашрафа, Обаида Абдулы Овезберди Сабырова. «Когда раздались выстрели, Абдула защитил стоявшую рядом с ним своим девушку, закрыв собой. Студент получил огнестрельные ранения обеих ног», — рассказывается в книге. В свою очередь Антон Грехов одним из первых сообщил о стрельбе тем, кто находился в 8 корпусе университета, хотя сам был ранен. Он также организовал сбор средств на лечение своего тяжелораненого однокурсника. Также в книге представлены героические истории и юных жителей Прикамья.Так, рассказывается о 12-летнем Арсении Ускове из Лысьвы, который спас тонущего друга рискую собственной жизнью. Аналогичный геройский поступок совершил школьник Антон Фортов из села Гремяча Осинского городского округа. Юноша спас на реке Тулва тонущего мальчика. Добившиеся успехов в спорте, общественной и культурной жизни жители, а также волонтерские и молодежные организации награждены знаком и символом «Пермский характер». Инициатива создания нагрудного знака, символа, а также почетной книги принадлежит некоммерческому партнерству «Взрослые-детям».