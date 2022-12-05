Сенатор Пушков наградил пермских подростков

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Круглый стол в МИА
Заслуженные медали молодым героям вручил Алексей Пушков Фото:

Медали Совета Федерации «За проявленное мужество» получили трое молодых пермяков. Их Елизавете Сакулиной, Ярославу Опотерну и Егору Долгих вручил в здании ГУ МЧС по Пермском краю сенатор Алексей Пушков.

«Трое детей Пермского края, несмотря на свой юный возраст, совершили героические поступки, на которые бы отважился не каждый взрослый человек», — сообщается на странице регионального ГУ МЧС в соцсети «ВКонтакте». Так, Елизавета Сакулина спасла из воды человека, Ярослав Опотерн спас свою семью во время пожара, а Егор Долгих во время стрельбы в Пермском университете сообщил о ЧП полицейским.

Награждение детей и подростков, совершивших героические поступки, проводится Советом Федерации ежегодно. Церемония приурочена ко Дню волонтера, который отмечается 5 декабря.

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Медали Совета Федерации «За проявленное мужество» получили трое молодых пермяков. Их Елизавете Сакулиной, Ярославу Опотерну и Егору Долгих вручил в здании ГУ МЧС по Пермском краю сенатор Алексей Пушков. «Трое детей Пермского края, несмотря на свой юный возраст, совершили героические поступки, на которые бы отважился не каждый взрослый человек», — сообщается на странице регионального ГУ МЧС в соцсети «ВКонтакте». Так, Елизавета Сакулина спасла из воды человека, Ярослав Опотерн спас свою семью во время пожара, а Егор Долгих во время стрельбы в Пермском университете сообщил о ЧП полицейским. Награждение детей и подростков, совершивших героические поступки, проводится Советом Федерации ежегодно. Церемония приурочена ко Дню волонтера, который отмечается 5 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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