Сенатор Пушков наградил пермских подростков

05 декабря 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Заслуженные медали молодым героям вручил Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Медали Совета Федерации «За проявленное мужество» получили трое молодых пермяков. Их Елизавете Сакулиной, Ярославу Опотерну и Егору Долгих вручил в здании ГУ МЧС по Пермском краю сенатор Алексей Пушков. «Трое детей Пермского края, несмотря на свой юный возраст, совершили героические поступки, на которые бы отважился не каждый взрослый человек», — сообщается на странице регионального ГУ МЧС в соцсети «ВКонтакте». Так, Елизавета Сакулина спасла из воды человека, Ярослав Опотерн спас свою семью во время пожара, а Егор Долгих во время стрельбы в Пермском университете сообщил о ЧП полицейским. Награждение детей и подростков, совершивших героические поступки, проводится Советом Федерации ежегодно. Церемония приурочена ко Дню волонтера, который отмечается 5 декабря.

Медали Совета Федерации «За проявленное мужество» получили трое молодых пермяков. Их Елизавете Сакулиной, Ярославу Опотерну и Егору Долгих вручил в здании ГУ МЧС по Пермском краю сенатор Алексей Пушков. «Трое детей Пермского края, несмотря на свой юный возраст, совершили героические поступки, на которые бы отважился не каждый взрослый человек», — сообщается на странице регионального ГУ МЧС в соцсети «ВКонтакте». Так, Елизавета Сакулина спасла из воды человека, Ярослав Опотерн спас свою семью во время пожара, а Егор Долгих во время стрельбы в Пермском университете сообщил о ЧП полицейским. Награждение детей и подростков, совершивших героические поступки, проводится Советом Федерации ежегодно. Церемония приурочена ко Дню волонтера, который отмечается 5 декабря.