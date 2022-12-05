Сенатор Пушков наградил пермских подростков

Медали Совета Федерации «За проявленное мужество» получили трое молодых пермяков. Их Елизавете Сакулиной, Ярославу Опотерну и Егору Долгих вручил в здании ГУ МЧС по Пермском краю сенатор Алексей Пушков.
«Трое детей Пермского края, несмотря на свой юный возраст, совершили героические поступки, на которые бы отважился не каждый взрослый человек», — сообщается на странице регионального ГУ МЧС в соцсети «ВКонтакте». Так, Елизавета Сакулина спасла из воды человека, Ярослав Опотерн спас свою семью во время пожара, а Егор Долгих во время стрельбы в Пермском университете сообщил о ЧП полицейским.
Награждение детей и подростков, совершивших героические поступки, проводится Советом Федерации ежегодно. Церемония приурочена ко Дню волонтера, который отмечается 5 декабря.
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