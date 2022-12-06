Жительница Тюмени ушла добровольцем на фронт вместе с сыном

Медик отправилась на спецоперацию вместе со своим сыном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудница одной из поликлиник Тюмени отправилась в зону боевых действий СВО в качестве добровольца вместе со своим сыном. Об этом сообщает telegram-канал благотворительного фонда «Путевка в жизнь». На фронте женщина стала санинструктором штурмовой бригады.

«Делимся фото, которые пришли от нашей землячки, участницы боевых действий СВО. Еще недавно она мечтала построить дом, а построив не побоялась, оставила все и теплый кабинет в поликлинике, пойдя добровольцем, как и ее единственный сын. Сейчас она выполняет одну из самых сложных работ — санинструктора штурмовой бригады», — сообщает telegram-канал фонда «Путевка в жизнь».

Медик прислала волонтерам снимки подарков и писем, которые получают служащие в зоне спецоперации. Среди них теплые носки, варенье, детские рисунки и поделки, пожелания победы для защитников.

Ранее URA.RU писало об отправках мобилизованных тюменцев на службу. Горожане и чиновники провожают земляков аплодисментами.