Правительство РФ поддержало закон о запрете призывов к поддержке ВСУ

07 декабря 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Закон направлен на блокирование призывов к финансированию ВСУ, заявил Василий Пискарев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство России поддержало инициативу введения в РФ закона, направленного на запрет призывов к поддержке и финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время проведения спецоперации. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Правительство России поддержало наш законопроект, который предназначен для блокирования призывов к финансированию ВСУ в условиях спецоперации», — сообщается в telegram-канале комиссии. Закон также распространяется и на поддержку иных формирований противника. В комиссии подчеркнули, что закон важно принять как можно скорее, в связи с этим есть надежда на полную поддержку законопроекта в Госдуме. Ранее сообщалось, что в Совете Федерации одобрили законы, запрещающие пропаганду ЛГБТ. Также до этого данные законодательные изменения одобрили и в Госдуме. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий проведение митингов возле зданий органов публичной власти, церквей, школ, вокзалов и аэропортов, передает RT.

Правительство России поддержало инициативу введения в РФ закона, направленного на запрет призывов к поддержке и финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время проведения спецоперации. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Правительство России поддержало наш законопроект, который предназначен для блокирования призывов к финансированию ВСУ в условиях спецоперации», — сообщается в telegram-канале комиссии. Закон также распространяется и на поддержку иных формирований противника. В комиссии подчеркнули, что закон важно принять как можно скорее, в связи с этим есть надежда на полную поддержку законопроекта в Госдуме. Ранее сообщалось, что в Совете Федерации одобрили законы, запрещающие пропаганду ЛГБТ. Также до этого данные законодательные изменения одобрили и в Госдуме. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий проведение митингов возле зданий органов публичной власти, церквей, школ, вокзалов и аэропортов, передает RT.