Из свердловских аптек пропал популярный итальянский препарат

Из свердловских аптек пропал препарат от онкологии «Гикамтин»

«Гикамтин» назначают онкобольным пациентам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из самых востребованных препаратов для онкобольных пациентов пропал из свердловских аптек. Речь идет о лекарстве «Гикамтин», которое производят в Италии. Об этом сообщили читатели URA.RU. Данный препарат является противоопухолевым. Его назначают пациентам с раком яичников и шейки матки.

«Препарат „Гикамтин“ назначают пациентам с онкологией. Чаще всего его принимают женщины у которых рак яичников или шейки матки. Сейчас в аптеках Свердловской области его практически нет. Многие заказывают его через интернет в постсоветских странах», — говорят читатели агентства.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина (фамилию просила не указывать) заявила, что на российском фармацевтическом рынке есть другие препараты от данных видов онкологии. «На фармрынке России есть препарат, который может служить аналогом „Гикамтину“. В любом случае, если какой-то препарат пропадает из аптечных сетей, то пациенту необходимо обратиться к своему лечащему врачу с целью корректировки лечения. Только врач сможет подобрать препарат и дозировку», — отметила она.

Редакция агентства направила запрос в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что популярный препарат «Золофт» исчез из свердловских аптек. Речь идет о дозировках 25 мг, 50 мг и 100 мг.