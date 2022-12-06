Курганский фонд капремонта массово судится со строителями

Представители фонда за месяц направили 20 исковых заявлений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области представители регионального фонда капремонта в ноябре подали в суд на 14 компаний и одну предпринимательницу, которые выполняли ремонт в домах. Данная информация размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Некоммерческая организация „Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области“ обратилась в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью <…> о взыскании неустойки по договору подряда № КР-149/20 от 30.06.2020 в размере 535 907 руб. 57 коп. <…> Рассмотреть дело в порядке упрощенного производства», — указано одном из судебных документов.

Размер неустойки, которую представители фонда требуют выплатить, в некоторых делах превышает миллион рублей. Всего в ноябре фонд направил 20 подобных исков. Некоторые исковые заявления суд оставил без движения из-за нарушений, допущенных при подаче документов. Представителям фонда дали время, чтобы исправить нарушения.

Ранее стало известно, что представители фонда выплатили подрядчикам 1,2 млн рублей за невыполненные работы. Представители фонда плохо проконтролировали выполнение работ в 43 домах.