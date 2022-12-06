Пермяк совершил покушение на убийство коллеги

Жителя Пермского края посадили за покушение на убийство коллеги в Горнозаводске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
«В марте между 47-летним подсудимым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и 41-летним потерпевшим произошла ссора. Ранее мужчины не раз конфликтовали на работе. Мужчина нанес коллеге удар ножом в грудь, но свой преступный умысел до конца не довел — оппонент начал активно сопротивляться», — указано в пресс-релизе ведомства.
Потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь. А суд признал нападавшего виновным в покушении на убийство. Ему назначили 6 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.
Ранее URA.RU сообщало, что пермяк убил свою знакомую и, чтобы избавиться от свидетелей, — пырнул ножом вторую. Женщина выжила, а убийцу посадили.
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