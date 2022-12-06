06 декабря 2022

Пермяк совершил покушение на убийство коллеги

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчину осудили на 6 лет 6 месяцев колонии строгого режима Фото:

Жителя Пермского края посадили за покушение на убийство коллеги в Горнозаводске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«В марте между 47-летним подсудимым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и 41-летним потерпевшим произошла ссора. Ранее мужчины не раз конфликтовали на работе. Мужчина нанес коллеге удар ножом в грудь, но свой преступный умысел до конца не довел — оппонент начал активно сопротивляться», — указано в пресс-релизе ведомства.

Потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь. А суд признал нападавшего виновным в покушении на убийство. Ему назначили 6 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяк убил свою знакомую и, чтобы избавиться от свидетелей, — пырнул ножом вторую. Женщина выжила, а убийцу посадили.

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Жителя Пермского края посадили за покушение на убийство коллеги в Горнозаводске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «В марте между 47-летним подсудимым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и 41-летним потерпевшим произошла ссора. Ранее мужчины не раз конфликтовали на работе. Мужчина нанес коллеге удар ножом в грудь, но свой преступный умысел до конца не довел — оппонент начал активно сопротивляться», — указано в пресс-релизе ведомства. Потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь. А суд признал нападавшего виновным в покушении на убийство. Ему назначили 6 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что пермяк убил свою знакомую и, чтобы избавиться от свидетелей, — пырнул ножом вторую. Женщина выжила, а убийцу посадили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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