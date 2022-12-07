Полпред Якушев оценил вклад Златоуста в победу в Великой Отечественной войне

Владимир Якушев поздравил Златоуст с присвоением почетного статуса «Город трудовой доблести»

07 декабря 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

По мнению Владимира Якушева, Златоуст полностью заслужил звание «Город трудовой доблести» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев оценил вклад жителей Златоуста (Челябинская область) в победу в Великой Отечественной войне. По словам полпреда, городу по праву присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». «На протяжении столетий город работал на благо России, ее славы и могущества. Трудовой подвиг златоустовцев в годы Великой Отечественной войны стал продолжением этой традиции, такой же прочной, как златоустовская сталь», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Якушев выразил уверенность, что Златоуст, как и весь Урал, поможет стране превзойти все трудности. Он пожелал жителям города счастья, благополучия, здоровья и новых достижений в укреплении экономической и оборонной мощи. Златоуст стал третьим городом области, удостоившемся почетного звания. Президент РФ Владимир Путин лично подписал указ о присвоении в середине ноября.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев оценил вклад жителей Златоуста (Челябинская область) в победу в Великой Отечественной войне. По словам полпреда, городу по праву присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». «На протяжении столетий город работал на благо России, ее славы и могущества. Трудовой подвиг златоустовцев в годы Великой Отечественной войны стал продолжением этой традиции, такой же прочной, как златоустовская сталь», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Якушев выразил уверенность, что Златоуст, как и весь Урал, поможет стране превзойти все трудности. Он пожелал жителям города счастья, благополучия, здоровья и новых достижений в укреплении экономической и оборонной мощи. Златоуст стал третьим городом области, удостоившемся почетного звания. Президент РФ Владимир Путин лично подписал указ о присвоении в середине ноября.