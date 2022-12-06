Роспотребнадзор ЯНАО рекомендовал жителям региона носить маски

07 декабря 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Обязательный масочный режим вводится на объектах здравоохранения, в детских домах и домах престарелых Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям ЯМАО рекомендуют соблюдать масочный режим в связи с увеличением количества случаев заболевания ОРВИ. Об этом URA.RU сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко. «Уровень заболеваемости пока ниже порогового значения на 52% на прошлой неделе. Но рекомендуем уже сейчас начинать носить маски в связи с началом эпидемического подъема заболеванием ОРВИ», — рекомендовала Нечепуренко. Также собеседник сообщил, что во время эпидемического подъема ОРВИ обязательный масочный режим вводится на объектах здравоохранения, в детских домах и домах престарелых. Также руководитель надзорного органа отметил, что решение по масочному режиму Роспотребнадзор ЯНАО выносит отдельно по каждому конкретному субъекту муниципальных и государственных структур. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за неделю госпитализированы 70 человек с диагнозом ОРВИ. Из них 60 — дети.

Жителям ЯМАО рекомендуют соблюдать масочный режим в связи с увеличением количества случаев заболевания ОРВИ. Об этом URA.RU сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко. «Уровень заболеваемости пока ниже порогового значения на 52% на прошлой неделе. Но рекомендуем уже сейчас начинать носить маски в связи с началом эпидемического подъема заболеванием ОРВИ», — рекомендовала Нечепуренко. Также собеседник сообщил, что во время эпидемического подъема ОРВИ обязательный масочный режим вводится на объектах здравоохранения, в детских домах и домах престарелых. Также руководитель надзорного органа отметил, что решение по масочному режиму Роспотребнадзор ЯНАО выносит отдельно по каждому конкретному субъекту муниципальных и государственных структур. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за неделю госпитализированы 70 человек с диагнозом ОРВИ. Из них 60 — дети.