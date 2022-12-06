06 декабря 2022

Роспотребнадзор ЯНАО рекомендовал жителям региона носить маски

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника. Тюмень, поликлиника, кабинет врача, женщина в маске
Обязательный масочный режим вводится на объектах здравоохранения, в детских домах и домах престарелых Фото:

Жителям ЯМАО рекомендуют соблюдать масочный режим в связи с увеличением количества случаев заболевания ОРВИ. Об этом URA.RU сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.

«Уровень заболеваемости пока ниже порогового значения на 52% на прошлой неделе. Но рекомендуем уже сейчас начинать носить маски в связи с началом эпидемического подъема заболеванием ОРВИ», — рекомендовала Нечепуренко.

Также собеседник сообщил, что во время эпидемического подъема ОРВИ обязательный масочный режим вводится на объектах здравоохранения, в детских домах и домах престарелых. Также руководитель надзорного органа отметил, что решение по масочному режиму Роспотребнадзор ЯНАО выносит отдельно по каждому конкретному субъекту муниципальных и государственных структур.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за неделю госпитализированы 70 человек с диагнозом ОРВИ. Из них 60 — дети.

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Жителям ЯМАО рекомендуют соблюдать масочный режим в связи с увеличением количества случаев заболевания ОРВИ. Об этом URA.RU сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко. «Уровень заболеваемости пока ниже порогового значения на 52% на прошлой неделе. Но рекомендуем уже сейчас начинать носить маски в связи с началом эпидемического подъема заболеванием ОРВИ», — рекомендовала Нечепуренко. Также собеседник сообщил, что во время эпидемического подъема ОРВИ обязательный масочный режим вводится на объектах здравоохранения, в детских домах и домах престарелых. Также руководитель надзорного органа отметил, что решение по масочному режиму Роспотребнадзор ЯНАО выносит отдельно по каждому конкретному субъекту муниципальных и государственных структур. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за неделю госпитализированы 70 человек с диагнозом ОРВИ. Из них 60 — дети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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