В Нижневартовске в жилом доме, где произошел взрыв газа, оставят отопление

07 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В первом и втором подъездах коммуникации теплоснабжения остались целы Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске В Нижневартовске (ХМАО) коммунальные службы решили оставить подачу тепла в первый и второй подъезды дома на улице Мира, где произошел взрыв бытового газа. В отличие от остальных подъездов, здесь коммуникации не пострадали. Об этом URA.RU рассказал замдиректора городского департамента ЖКХ Владимир Сушков. «Водоснабжение и электроснабжение отключено, но от отопления первый и второй подъезд не отключен. И отключать не будем — сети в первом и втором подъезде не нарушены, там все функционирует», — прокомментировал корреспонденту агентства Сушков. На данный момент дом расселили, чтобы провести экспертизу и понять, можно ли эксплуатировать здание. Отопление же в целой части здания позволит сохранить вещи и внутренние помещения. «Безусловно, если оставлять дом без тепла, здание промерзнет. Это нанесет ущерб не только мебели и вещам, но и самим помещениям. В здании может появиться не только грибок из-за влажности, но и прийти в негодность электропроводка и канализация. Разумеется, это нецелесообразно, если экспертиза покажет, что дом пригоден для жилья. Поддерживать хотя бы минимальную температуру все-таки выгоднее, чем потом заниматься ремонтом помещений», — поясняет эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО раскрыли, сколько времени займет проведение экспертизы дома, где взорвался газ. По словам губернатора Натальи Комаровой, на процедуру уйдет около трех недель. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Во время происшествия погибли 8 человек, в их числе 4 ребенка. Эпицентром взрыва стала квартира на втором этаже третьего подъезда. По предварительным данным следователей, ЧП произошло, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) коммунальные службы решили оставить подачу тепла в первый и второй подъезды дома на улице Мира, где произошел взрыв бытового газа. В отличие от остальных подъездов, здесь коммуникации не пострадали. Об этом URA.RU рассказал замдиректора городского департамента ЖКХ Владимир Сушков. «Водоснабжение и электроснабжение отключено, но от отопления первый и второй подъезд не отключен. И отключать не будем — сети в первом и втором подъезде не нарушены, там все функционирует», — прокомментировал корреспонденту агентства Сушков. На данный момент дом расселили, чтобы провести экспертизу и понять, можно ли эксплуатировать здание. Отопление же в целой части здания позволит сохранить вещи и внутренние помещения. «Безусловно, если оставлять дом без тепла, здание промерзнет. Это нанесет ущерб не только мебели и вещам, но и самим помещениям. В здании может появиться не только грибок из-за влажности, но и прийти в негодность электропроводка и канализация. Разумеется, это нецелесообразно, если экспертиза покажет, что дом пригоден для жилья. Поддерживать хотя бы минимальную температуру все-таки выгоднее, чем потом заниматься ремонтом помещений», — поясняет эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО раскрыли, сколько времени займет проведение экспертизы дома, где взорвался газ. По словам губернатора Натальи Комаровой, на процедуру уйдет около трех недель. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Во время происшествия погибли 8 человек, в их числе 4 ребенка. Эпицентром взрыва стала квартира на втором этаже третьего подъезда. По предварительным данным следователей, ЧП произошло, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.