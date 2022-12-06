Дума Сургута провела тайные обсуждения городского бюджета на 2023 год

07 декабря 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

На слушанья пригласили лишь чиновников мэрии и представителей КСП Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Дума Сургута провела закрытые депутатские слушания городского бюджета на 2023 год, на которые были приглашены лишь чиновники мэрии и представители контрольно-счетной палаты. Об этом URA.RU рассказали несколько сургутских депутатов. «Депутатские слушания, на которых обсуждались параметры бюджета на 2023 год, решили провести в закрытом формате. Там были только чиновники мэрии, сами депутаты и представители КСП. В прежние годы во время таких обсуждений возникали жаркие споры по конкретным расходам бюджета. Видимо, в этот раз было решено подстраховаться и не выносить на публику сор из избы. Хотя на этот раз все прошло достаточно спокойно, и неудобных вопросов народные избранники почти не задавали», — рассказал один из депутатов сургутской думы. Другой народный избранник в разговоре с URA.RU отметил, что публичное обсуждение городского бюджета еще впереди. «На следующей неделе пройдут думские комитеты, где параметры городского бюджета будут обсуждаться в открытом формате, в том числе с приглашением СМИ. По регламенту у думы есть возможность проводить депутатские слушания в закрытом формате, и этим правом на этот раз решено было воспользоваться», — прокомментировал депутат. В пресс-службе думы Сургута не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что Сургуту на завершение всех долгостроев не хватает 12 миллиардов рублей. Эту проблему чиновники и депутаты обсуждали на думском комитете по бюджету. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дума Сургута провела закрытые депутатские слушания городского бюджета на 2023 год, на которые были приглашены лишь чиновники мэрии и представители контрольно-счетной палаты. Об этом URA.RU рассказали несколько сургутских депутатов. «Депутатские слушания, на которых обсуждались параметры бюджета на 2023 год, решили провести в закрытом формате. Там были только чиновники мэрии, сами депутаты и представители КСП. В прежние годы во время таких обсуждений возникали жаркие споры по конкретным расходам бюджета. Видимо, в этот раз было решено подстраховаться и не выносить на публику сор из избы. Хотя на этот раз все прошло достаточно спокойно, и неудобных вопросов народные избранники почти не задавали», — рассказал один из депутатов сургутской думы. Другой народный избранник в разговоре с URA.RU отметил, что публичное обсуждение городского бюджета еще впереди. «На следующей неделе пройдут думские комитеты, где параметры городского бюджета будут обсуждаться в открытом формате, в том числе с приглашением СМИ. По регламенту у думы есть возможность проводить депутатские слушания в закрытом формате, и этим правом на этот раз решено было воспользоваться», — прокомментировал депутат. В пресс-службе думы Сургута не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что Сургуту на завершение всех долгостроев не хватает 12 миллиардов рублей. Эту проблему чиновники и депутаты обсуждали на думском комитете по бюджету.