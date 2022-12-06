Дума Сургута провела тайные обсуждения городского бюджета на 2023 год

Дума Сургута провела закрытые депутатские слушания городского бюджета на 2023 год, на которые были приглашены лишь чиновники мэрии и представители контрольно-счетной палаты. Об этом URA.RU рассказали несколько сургутских депутатов.
«Депутатские слушания, на которых обсуждались параметры бюджета на 2023 год, решили провести в закрытом формате. Там были только чиновники мэрии, сами депутаты и представители КСП. В прежние годы во время таких обсуждений возникали жаркие споры по конкретным расходам бюджета. Видимо, в этот раз было решено подстраховаться и не выносить на публику сор из избы. Хотя на этот раз все прошло достаточно спокойно, и неудобных вопросов народные избранники почти не задавали», — рассказал один из депутатов сургутской думы.
Другой народный избранник в разговоре с URA.RU отметил, что публичное обсуждение городского бюджета еще впереди. «На следующей неделе пройдут думские комитеты, где параметры городского бюджета будут обсуждаться в открытом формате, в том числе с приглашением СМИ. По регламенту у думы есть возможность проводить депутатские слушания в закрытом формате, и этим правом на этот раз решено было воспользоваться», — прокомментировал депутат. В пресс-службе думы Сургута не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Сургуту на завершение всех долгостроев не хватает 12 миллиардов рублей. Эту проблему чиновники и депутаты обсуждали на думском комитете по бюджету.
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