Путин пообещал разобраться с проблемой выплат людям в зоне СВО

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Владимир Путин на волонтерской премии
С проблемами выплат и экипировки мы непременно разберемся, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с фактами проблем с выплатами мобилизованным в зоне СВО. Об этом сообщил сам президент России.

«Мы непременно разберемся с проблемами выплат некоторым мобилизованным», — заявил Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Также власти России рассмотрят проблемы с экипировкой военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

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Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с фактами проблем с выплатами мобилизованным в зоне СВО. Об этом сообщил сам президент России. «Мы непременно разберемся с проблемами выплат некоторым мобилизованным», — заявил Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Также власти России рассмотрят проблемы с экипировкой военнослужащих в зоне проведения спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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