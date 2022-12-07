Путин пообещал разобраться с проблемой выплат людям в зоне СВО

С проблемами выплат и экипировки мы непременно разберемся, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с фактами проблем с выплатами мобилизованным в зоне СВО. Об этом сообщил сам президент России.
«Мы непременно разберемся с проблемами выплат некоторым мобилизованным», — заявил Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Также власти России рассмотрят проблемы с экипировкой военнослужащих в зоне проведения спецоперации.