Путин пообещал разобраться с проблемой выплат людям в зоне СВО

07 декабря 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

С проблемами выплат и экипировки мы непременно разберемся, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с фактами проблем с выплатами мобилизованным в зоне СВО. Об этом сообщил сам президент России. «Мы непременно разберемся с проблемами выплат некоторым мобилизованным», — заявил Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Также власти России рассмотрят проблемы с экипировкой военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с фактами проблем с выплатами мобилизованным в зоне СВО. Об этом сообщил сам президент России. «Мы непременно разберемся с проблемами выплат некоторым мобилизованным», — заявил Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Также власти России рассмотрят проблемы с экипировкой военнослужащих в зоне проведения спецоперации.