Груз для бойцов собрали в Златоусте и еще девяти городах региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Один из вице-мэров Златоуста Челябинской области доставит минивэн с грузом бойцам на фронт в Донбасс. Об этом заявил глава Златоуста Максим Пекарский, не став уточнять имя заместителя.

«В зону спецоперации отправляем минивэн, который там очень нужен. Один из сопровождающих — мой заместитель», — отметил Пекарский на своей странице во «ВКонтакте».

Минивэн стал второй машиной, которая 7 декабря отправилась на фронт. Большую фуру заполнили 80-тонным грузом с вещами и продуктами. Посылку, также содержащую письма военнослужащим, собирали сразу в нескольких муниципалитетах Горнозаводского края. Кроме Златоуста это Юрюзань, Миасс, Сатка, Карабаш, Катав-Ивановск, Трехгорный, Чебаркуль, Куса, Верхний Уфалей. Города входят в ассоциацию муниципалитетов «Горный Урал».

Градоначальник Златоуста поблагодарил тех, кто поддержал акцию. Среди них жители и предприятия. Пекарский отметил компанию «Уралстар» за помощь транспортом и общественное движение «Наш Златоуст».

Спецоперацию на Украине Вооруженные силы РФ проводят с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.