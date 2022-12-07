Вице-мэр Златоуста доставит минивэн бойцам на фронт. Фото

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Груз для бойцов собрали в Златоусте и еще девяти городах региона Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Один из вице-мэров Златоуста Челябинской области доставит минивэн с грузом бойцам на фронт в Донбасс. Об этом заявил глава Златоуста Максим Пекарский, не став уточнять имя заместителя.

«В зону спецоперации отправляем минивэн, который там очень нужен. Один из сопровождающих — мой заместитель», — отметил Пекарский на своей странице во «ВКонтакте».

Минивэн стал второй машиной, которая 7 декабря отправилась на фронт. Большую фуру заполнили 80-тонным грузом с вещами и продуктами. Посылку, также содержащую письма военнослужащим, собирали сразу в нескольких муниципалитетах Горнозаводского края. Кроме Златоуста это Юрюзань, Миасс, Сатка, Карабаш, Катав-Ивановск, Трехгорный, Чебаркуль, Куса, Верхний Уфалей. Города входят в ассоциацию муниципалитетов «Горный Урал».

Градоначальник Златоуста поблагодарил тех, кто поддержал акцию. Среди них жители и предприятия. Пекарский отметил компанию «Уралстар» за помощь транспортом и общественное движение «Наш Златоуст».

Спецоперацию на Украине Вооруженные силы РФ проводят с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

Груз в зону спецоперации отправился из Златоуста 7 декабря
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Один из вице-мэров Златоуста Челябинской области доставит минивэн с грузом бойцам на фронт в Донбасс. Об этом заявил глава Златоуста Максим Пекарский, не став уточнять имя заместителя. «В зону спецоперации отправляем минивэн, который там очень нужен. Один из сопровождающих — мой заместитель», — отметил Пекарский на своей странице во «ВКонтакте». Минивэн стал второй машиной, которая 7 декабря отправилась на фронт. Большую фуру заполнили 80-тонным грузом с вещами и продуктами. Посылку, также содержащую письма военнослужащим, собирали сразу в нескольких муниципалитетах Горнозаводского края. Кроме Златоуста это Юрюзань, Миасс, Сатка, Карабаш, Катав-Ивановск, Трехгорный, Чебаркуль, Куса, Верхний Уфалей. Города входят в ассоциацию муниципалитетов «Горный Урал». Градоначальник Златоуста поблагодарил тех, кто поддержал акцию. Среди них жители и предприятия. Пекарский отметил компанию «Уралстар» за помощь транспортом и общественное движение «Наш Златоуст». Спецоперацию на Украине Вооруженные силы РФ проводят с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.
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