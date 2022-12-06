Доктор наук Токарев рассказал, как жителям ЯНАО не заболеть ОРВИ

Доктор наук Токарев: жителям необходимо чаще мыть руки, чтобы избежать ОРВИ

07 декабря 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Для профилактики ОРВИ необходимо соблюдать правила личной гигиены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для профилактики заболеваний ОРВИ необходимо соблюдать правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни. Об этом URA.RU рассказал главный профилактолог ЯНАО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Важной мерой профилактики ОРВИ является обязательно мытье рук и лица теплой водой с мылом после возвращения с улицы. Также необходимо носить с собой маску и надевать ее в местах большого скопления людей. Кроме этого, рекомендую отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни», — советует Токарев. Также собеседник сообщил, что необходимо делать, если ребенок принес вирус из детского сада или школы. По словам доктора медицинских наук, необходимо постараться изолировать ребенка от старшего поколения и членов семьи с ослабленным иммунитетом. Помимо этого, обязательно ежедневно проветривать. Всей семье главный профилактолог ЯНАО рекомендует промывать носовую полость любым препаратом на основе соляного раствора. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ЯНАО рекомендовал жителям региона соблюдать масочный режим. Это связано с увеличением количества случаев заболевания ОРВИ.

Для профилактики заболеваний ОРВИ необходимо соблюдать правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни. Об этом URA.RU рассказал главный профилактолог ЯНАО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Важной мерой профилактики ОРВИ является обязательно мытье рук и лица теплой водой с мылом после возвращения с улицы. Также необходимо носить с собой маску и надевать ее в местах большого скопления людей. Кроме этого, рекомендую отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни», — советует Токарев. Также собеседник сообщил, что необходимо делать, если ребенок принес вирус из детского сада или школы. По словам доктора медицинских наук, необходимо постараться изолировать ребенка от старшего поколения и членов семьи с ослабленным иммунитетом. Помимо этого, обязательно ежедневно проветривать. Всей семье главный профилактолог ЯНАО рекомендует промывать носовую полость любым препаратом на основе соляного раствора. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ЯНАО рекомендовал жителям региона соблюдать масочный режим. Это связано с увеличением количества случаев заболевания ОРВИ.