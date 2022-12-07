Путин анонсировал допвыплаты для врачей с 1 января

07 декабря 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

Медики первичного звена получат выплату от 4,5 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Медики первичного звена с января получат дополнительные выплаты. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Я поручил правительству подготовить соответствующие предложения. Мы договорились с января назначить дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых в размере от 4,5 до 18 тысяч рублей», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что правительству нужно улучшать систему оплаты медикам, чтобы уровень дохода соответствовал системе здравоохранения. Президент РФ также сказал, что нужно выработать единые подходы по всем регионам.

Медики первичного звена с января получат дополнительные выплаты. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Я поручил правительству подготовить соответствующие предложения. Мы договорились с января назначить дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых в размере от 4,5 до 18 тысяч рублей», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что правительству нужно улучшать систему оплаты медикам, чтобы уровень дохода соответствовал системе здравоохранения. Президент РФ также сказал, что нужно выработать единые подходы по всем регионам.