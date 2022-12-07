Пермяка осудили за половую связь с девушкой моложе 16 лет

Молодому человеку назначили наказание — 240 часов обязательных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Очера (Пермский край) осудили за половую связь с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста. Молодому человеку на момент связи было 24 года. Подробности сообщили в пресс-службе Очерского районного суда.

«Летом 2022 года подсудимый, находясь в одной квартире с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста, зная о том, сколько лет девушке, совершил с ней половое сношение с ее согласия. Часть 1 статьи 134 Уголовного кодекса РФ запрещает половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста», — указано в пресс-релизе.

Ответственность по статье 134 УК РФ наступает независимо от того, имел ли место единичный акт полового сношения с потерпевшей, не достигшей 16-летнего возраста по обоюдному согласию с виновным, либо подобные действия совершались неоднократно. Подсудимый вину полностью признал. Ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Ранее URA.RU рассказывало, что такое же наказание назначили пермяку, который два месяца избивал своего ребенка. Было установлено, что виновный и ранее привлекался к административному наказанию за противоправные действия в отношении своего сына.