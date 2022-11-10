В Европе потребовали договориться с Россией о разделе Украины

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Европа должна договориться с РФ о разделе с Украиной, считает бельгийский сенатор Детекс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Евросоюзу следует пересмотреть политику в отношении Москвы и Киева и задуматься о разделе Украины. Такое мнение выразил бельгийский сенатор Ален Детекс.

«В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии [президента Украины Владимира] Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции. На данном этапе дипломатическое решение предпочтительнее патовой ситуации или эскалации конфликта, которую поощряет Вашингтон», — приводит заявление сенатора французское издание Causeur.

Ранее в этом издании Causeur сообщалось, что нынешнее поведение Зеленского недостойно. В пример этому приводились его отказ от переговоров, планы «отвоевать Крым» и теракт на Крымском мосту.

Зеленский отказался от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и задокументировал свое решение. Москва же неоднократно сообщала, что готова сесть за стол переговоров.

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Евросоюзу следует пересмотреть политику в отношении Москвы и Киева и задуматься о разделе Украины. Такое мнение выразил бельгийский сенатор Ален Детекс. «В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии [президента Украины Владимира] Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции. На данном этапе дипломатическое решение предпочтительнее патовой ситуации или эскалации конфликта, которую поощряет Вашингтон», — приводит заявление сенатора французское издание Causeur. Ранее в этом издании Causeur сообщалось, что нынешнее поведение Зеленского недостойно. В пример этому приводились его отказ от переговоров, планы «отвоевать Крым» и теракт на Крымском мосту. Зеленский отказался от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и задокументировал свое решение. Москва же неоднократно сообщала, что готова сесть за стол переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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