Сербский снайпер Деки спрогнозировал конец спецоперации

Сербский снайпер Деки: спецоперация завершится разделом Украины

28 ноября 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

На Украине нужно оставить нейтральное правительство Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западную Украину нужно отдать Польше вместе с националистами, России следует забрать Одессу, а остальным жителям предоставить выбор, к кому присоединиться. Такое мнение о возможном варианте окончания спецоперации на Украине высказал в разговоре с URA.RU сербский снайпер с позывным «Деки». «Я бы постарался загнать всех нациков на Западную Украину и отдать ее Польше, пусть они там с ними разбираются. Украину оставить маленькой, с нормальным нейтральным правительством, ну, а другие пусть сами решают, к кому присоединяться. Нам надо забирать Одессу и закрывать двери НАТО», — сказал снайпер в разговоре с URA.RU. Он также выразил уверенность, что население исторических территорий РФ проголосует за присоединение к России. «Деки» призвал не жалеть никого, чтобы через 10-20 лет не повторились проблемы. По его словам, сейчас ведется конфликт на выживание и уничтожение РФ как государства. «Вот сейчас, когда новые территории вошли в состав России, была проложена новая граница — но она ничего не решает. Запад все равно будет поставлять сюда оружие, а нациков [и наемников] на той стороне становится все больше», — высказался он. В ходе спецоперации на Украине в состав РФ вошли Херсонская область, часть Запорожья и Донбасса. Президент США Джо Байден считает, что конфликт на Украине завершится только после вывода российской армии. Bloomberg писал, что Запад хочет завершить конфликт на Украине на своих условиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западную Украину нужно отдать Польше вместе с националистами, России следует забрать Одессу, а остальным жителям предоставить выбор, к кому присоединиться. Такое мнение о возможном варианте окончания спецоперации на Украине высказал в разговоре с URA.RU сербский снайпер с позывным «Деки». «Я бы постарался загнать всех нациков на Западную Украину и отдать ее Польше, пусть они там с ними разбираются. Украину оставить маленькой, с нормальным нейтральным правительством, ну, а другие пусть сами решают, к кому присоединяться. Нам надо забирать Одессу и закрывать двери НАТО», — сказал снайпер в разговоре с URA.RU. Он также выразил уверенность, что население исторических территорий РФ проголосует за присоединение к России. «Деки» призвал не жалеть никого, чтобы через 10-20 лет не повторились проблемы. По его словам, сейчас ведется конфликт на выживание и уничтожение РФ как государства. «Вот сейчас, когда новые территории вошли в состав России, была проложена новая граница — но она ничего не решает. Запад все равно будет поставлять сюда оружие, а нациков [и наемников] на той стороне становится все больше», — высказался он. В ходе спецоперации на Украине в состав РФ вошли Херсонская область, часть Запорожья и Донбасса. Президент США Джо Байден считает, что конфликт на Украине завершится только после вывода российской армии. Bloomberg писал, что Запад хочет завершить конфликт на Украине на своих условиях.