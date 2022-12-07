Макрон настаивает на участии всех стран в Олимпиаде-2024

07 декабря 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон сказал, что спорт не должен быть политизирован Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в соцсетях Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на необходимости присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран. Его заявление передал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК. «Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны, должны участвовать в них», — заявил Бах. Информацию передает РИА Новости. Бах отметил, что Олимпиада должна объединять, а не разделять страны. По его словам, в ООН озабочены запретом для России и Белоруссии участвовать в спортивных соревнованиях. Генассамблея ООН, в которую входят Россия, Белоруссия и Украина, считает, что мероприятия нужно организовать «в духе мира». «Резолюция также поддержала политическую нейтральность олимпийского движения, а также миссию МОК и олимпийского движения», — сказал Бах. Ранее Международный олимпийский комитет призвал не допускать к соревнованиям белорусских и российских атлетов. Такое решение связано со спецоперацией РФ на Украине. Также некоторые международные федерации исключили Россию и Белоруссию из спортивных состязаний под своей эгидой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на необходимости присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран. Его заявление передал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК. «Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны, должны участвовать в них», — заявил Бах. Информацию передает РИА Новости. Бах отметил, что Олимпиада должна объединять, а не разделять страны. По его словам, в ООН озабочены запретом для России и Белоруссии участвовать в спортивных соревнованиях. Генассамблея ООН, в которую входят Россия, Белоруссия и Украина, считает, что мероприятия нужно организовать «в духе мира». «Резолюция также поддержала политическую нейтральность олимпийского движения, а также миссию МОК и олимпийского движения», — сказал Бах. Ранее Международный олимпийский комитет призвал не допускать к соревнованиям белорусских и российских атлетов. Такое решение связано со спецоперацией РФ на Украине. Также некоторые международные федерации исключили Россию и Белоруссию из спортивных состязаний под своей эгидой.