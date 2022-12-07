Медведев обвинил Шольца в отсутствии самостоятельности

Канцлер Германии Олаф Шольц не принимает решения самостоятельно. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Ну, а если серьезно — это явный признак наследственной болезни всей модели управления в Германии. Ведь правы эти недоделанные заговорщики: Германия не обладает полным суверенитетом на своей земле», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, решения по вопросам промышленности, обороны и энергетики Германии принимает США, а не Германия.
В Германии пресекли попытку госпереворота, были задержаны 25 человек из 50 подозреваемых, сообщает «Царьград». Заговор готовили представители Reichsburger. Среди задержанных есть россиянка.
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Канцлер Германии Олаф Шольц не принимает решения самостоятельно. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Ну, а если серьезно — это явный признак наследственной болезни всей модели управления в Германии. Ведь правы эти недоделанные заговорщики: Германия не обладает полным суверенитетом на своей земле», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, решения по вопросам промышленности, обороны и энергетики Германии принимает США, а не Германия. В Германии пресекли попытку госпереворота, были задержаны 25 человек из 50 подозреваемых, сообщает «Царьград». Заговор готовили представители Reichsburger. Среди задержанных есть россиянка.