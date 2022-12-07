Медведев обвинил Шольца в отсутствии самостоятельности 07 декабря 2022 в 22:30 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев высказался о попытке гспереоврота в Германии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Канцлер Германии Олаф Шольц не принимает решения самостоятельно. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Ну, а если серьезно — это явный признак наследственной болезни всей модели управления в Германии. Ведь правы эти недоделанные заговорщики: Германия не обладает полным суверенитетом на своей земле», — написал Медведев в своем telegram-канале . По его словам, решения по вопросам промышленности, обороны и энергетики Германии принимает США, а не Германия. В Германии пресекли попытку госпереворота, были задержаны 25 человек из 50 подозреваемых, сообщает «Царьград». Заговор готовили представители Reichsburger. Среди задержанных есть россиянка. Канцлер Германии Олаф Шольц не принимает решения самостоятельно. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Ну, а если серьезно — это явный признак наследственной болезни всей модели управления в Германии. Ведь правы эти недоделанные заговорщики: Германия не обладает полным суверенитетом на своей земле», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, решения по вопросам промышленности, обороны и энергетики Германии принимает США, а не Германия. В Германии пресекли попытку госпереворота, были задержаны 25 человек из 50 подозреваемых, сообщает «Царьград». Заговор готовили представители Reichsburger. Среди задержанных есть россиянка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям